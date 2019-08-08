Muş’ta tarihi eser operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Karşıyaka Mahallesi’nde ikamet eden K.K’nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını belirledi.

BİZANS VE OSMANLI DÖNEMİNE AİT ESERLER BULUNDU

Şüphelinin evinde yapılan aramada, Osmanlı ve Bizans dönemine ait 2 altın sikke, 2 bin 294 Bizans dönemine ait gümüş sikke, 2 bin 494 Bizans dönemine ait bronz sikke, 3 bronz heykel, 2 göz yaşı şişesi, 2 gümüş kolye, gümüş kemer, içerisinde kadın figürleri bulunan bronz çerçeve firavun figürlü 2 heykel, 3 tarihi obje, Osmanlı dönemine ait bronz küçük el tartısı ve bronz bardak ele geçirildi.

Şüpheli K.K. gözaltına alındı.

AA