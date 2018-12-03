Slovanya'nın Maribor kentinde yapılan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılan Mustafa Ayten 89 kilogramda Avrupa üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

"HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU"

Avrupa şampiyonluğunu kaçırdığı için üzüntü duyduğunu belirten Mustafa Ayten, "Heyecanıma yenik düştüm. Çok iyi hazırlandığım karşılaşmadan yenilgi alınca üçüncü olmakla yetindim. Hedefim yılmadan çalışmalarımı sürdürerek Avrupa şampiyonu olmaktır. Benden desteklerini esirgemeyenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.