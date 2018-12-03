Mustafa Ayten'den Avrupa'da bronz madalya

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Polis Gücü Gençler Birliği sporcularından Mustafa Ayten, Avrupa Kick Boks Şampiyonası´'da bronz madalyanın sahibi oldu

03 Aralık 2018, Pazartesi 18:10
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Mustafa Ayten'den Avrupa'da bronz madalya

Slovanya'nın Maribor kentinde yapılan Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılan Mustafa Ayten 89 kilogramda Avrupa üçüncüsü olma başarısı gösterdi.

"HEDEF AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU"

Avrupa şampiyonluğunu kaçırdığı için üzüntü duyduğunu belirten Mustafa Ayten, "Heyecanıma yenik düştüm. Çok iyi hazırlandığım karşılaşmadan yenilgi alınca üçüncü olmakla yetindim. Hedefim yılmadan çalışmalarımı sürdürerek Avrupa şampiyonu olmaktır. Benden desteklerini esirgemeyenleri mahcup etmeyeceğim" diye konuştu.

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