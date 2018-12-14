Mustafa Ceceli-Selin İmer: Bizi nasıl buldunuz?
Şarkıcı Mustafa Ceceli ile eşi Selin İmer, Nişantaşı’ndaki bir modacı çıkışı objektiflere yansıdı
Modacıda yaklaşık yarım saat kalan Mustafa Ceceli-Selin İmer çifti, çıkışta görüntülendiklerini fark edince objektiflere gülümseyerek poz verip "Hayırdır inşallah. Bizi nasıl buldunuz?" dedi.
ELBİSE PROVASI
Milliyet'tin haberine göre, Ceceli, annesinin doğum gününe gideceklerini belirterek, “Bugün elbise provamız vardı, ona geldik” dedikten sonra kendilerini almaya gelen minibüse eşi İmer’le beraber bindi.