Magazin Mustafa Ceceli'den Sezen Aksu yorumu

Mustafa Ceceli'den Sezen Aksu yorumu

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Mustafa Ceceli'den Sezen Aksu yorumu

Mustafa Ceceli, önceki gün Sarıyer’de objektiflere yansıdı. Ceceli, kendisinin Sezen Aksu’nun öğrencisi olduğunu vurguladı.

18 Ağustos 2021, Çarşamba 13:21 Son Güncelleme:
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Mustafa Ceceli, alışveriş için Sarıyer’de bulunan bir AVM’ye geldi. Ceceli, çıkışta basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Mustafa Ceceli, "Ben Sezen Aksu'nun öğrencisiyim. Sezen Hanım'ın okuluna giriş vardır, çıkış yoktur. Müzik bizim içimize işlemiş durumda. Bu durumdan da çok mutluyum" dedi. Son günlerde yaşanan yangın ve sel felaketleri hakkında da konuşan şarkıcı, "Kötü olaylar üst üste geldi ve gerçekten çok üzüldük. Felaketler sebebiyle konserlerimi ertelemiştim ama artık bir şekilde devam etmek zorundayız. Umarız artık güzel şeyler olmaya başlar" şeklinde konuştu.

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