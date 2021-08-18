Mustafa Ceceli, alışveriş için Sarıyer’de bulunan bir AVM’ye geldi. Ceceli, çıkışta basın mensuplarıyla ayak üstü sohbet etti. Mustafa Ceceli, "Ben Sezen Aksu'nun öğrencisiyim. Sezen Hanım'ın okuluna giriş vardır, çıkış yoktur. Müzik bizim içimize işlemiş durumda. Bu durumdan da çok mutluyum" dedi. Son günlerde yaşanan yangın ve sel felaketleri hakkında da konuşan şarkıcı, "Kötü olaylar üst üste geldi ve gerçekten çok üzüldük. Felaketler sebebiyle konserlerimi ertelemiştim ama artık bir şekilde devam etmek zorundayız. Umarız artık güzel şeyler olmaya başlar" şeklinde konuştu.