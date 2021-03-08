Söz ve müziği Serdar Aslan, düzenlemesi Ali Tolga Demirtaş’a ait olan şarkı "Dönelim O Zaman" 5 Mart 2021 Cuma günü bir çok dijital kanalda yayına girdi

Mustafa Demiroğlu'nun şarkısı "Dönelim O Zaman" içinde bulunduğumuz pandemi döneminde tam da herkesin ihtiyacı olan enerjiyi barındırıyor.

Sahnelere geri dönmeyi sabırsızlıkla bekleyen Mustafa Demiroğlu; "en azından bu single ile birlikte içimdeki şarkı söyleme isteğini besledim. Bu arada bir sonraki şarkımda hazır, yakında stüdyoya gireceğim. Akustik projelerimle de YouTube kanalımda müzikseverlere keyifli ve kaliteli işler yayınlamak için ekibimle hazırlıkları bitirdik. En kısa sürede çekimlerine başlayacağız" dedi.



