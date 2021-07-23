Şarkıcı Mustafa Sandal, büyük oğlu Yaman'ın yeni yaşını tatil için bulunduğu Bodrum'da düzenlediği sürpriz bir partiyle kutladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü şarkıcının annesi Tülin İleri'nin de katıldığı partiye sevgilisi Melisa Sütşurup da katıldı.