Mustafa Sandal, büyük oğlu Yaman'în yeni yaşını kutladı
Şarkıcı Mustafa Sandal, Emina Jahović ile evliliğinden olan büyük oğlu Yaman’ın yeni yaşını kutladı. Doğum gününe Sandal’ın annesi ve sevgilisi de katıldı.
23 Temmuz 2021, Cuma 13:07 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Mustafa Sandal, büyük oğlu Yaman'ın yeni yaşını tatil için bulunduğu Bodrum'da düzenlediği sürpriz bir partiyle kutladı. Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü şarkıcının annesi Tülin İleri'nin de katıldığı partiye sevgilisi Melisa Sütşurup da katıldı.