Sizinle ilgili aklımdan çıkmayan bir sahne var. ‘O Ses Türkiye’de jüri olduğunuz dönem, 18-19 yaşlarında bir yarışmacı, tercihini açıklarken sizin ‘İki Tas Çorba’ şarkınızı söylemişti.

Aaa! Ne güzel bunu hatırlaman. Güzel bir andı gerçekten. Ben de çok duygulanmıştım.

Etkileyiciydi çünkü bence bu bize şunu söylüyor: Mustafa Sandal her dönemin pop star’ı!

Böyle düşünmene çok sevindim Oya’cığım. İnan bana o kadar çok çalışıyorum ki Allah da bunun ödülünü veriyor. Elbette, her dönemde gençlerin belli istekleri, zevkleri oluyor ve ben hepsini sıkı bir şekilde takip ediyorum.

Sadece bununla açıklayabilir miyiz bu durumu?

Bunların hepsi etken ama şu var; “Her şey yalan, şarkı gerçek." Şarkı, samimi ve içten duygularla kaleme alınıp nakış gibi işlenince her devrin şarkısı oluyor. Bu yüzden şarkılarımın gücüne güveniyorum.

SİZ ‘HALA GENÇ VE YAKIŞIKLI’ DİYORSUNUZ BEN ‘ÇOK ŞÜKÜR’ DİYORUM

Bir de hep genç, yakışıklı ve seksi olmanız durumu var. En azından genel kanı bu yönde. Ne yiyip ne içince Mustafa Sandal olunuyor?

Aaa! Böyle mi düşünüyorsun? (Gülüyor) Ne mutlu bana. Düzenli beslenme ve spor bu işin bir numaralı kuralı. Önce kendini, ruhunu, bedenini seveceksin. Allah'ın sana verdiği nimetlere gözün gibi bakmalısın. Ben öyle yapıyorum açıkçası. Sabah iyi kahvaltı ederim, öğlen hafif şeyler yerim. Akşam ise sadece limon ve naneli su içerim.

Peki “Hala genç, hala yakışıklı” ifadesindeki ‘hala’ sizi rahatsız ediyor mu? Neticede hayret içeren bir ifade.

Hiç etmiyor. Siz “Hala” diyorsunuz, ben “Çok şükür” diyorum. Yaşarken hak ettiğin sevgiyi ve ilgiyi görmek bence çok kıymetli. Ben mutluyum bu durumdan.

NEYİ SEVİYORSAM ONU YAPARIM BOŞ ŞEYLER İÇİN KENDİMİ ÜZMEM

Duygusal olarak kendinizi nasıl koruyorsunuz? Neticede bulunduğunuz camia ‘toz pembe’ değil.

Aaah aah! Sen bir de bana sor nasıl zor bir piyasada iş yaptığımızı. (Gülüyor) Ciddi polemikler, kavgalar bana göre değil. Beni seveni 10 kat fazla severim, sevmeyene “Canı sağ olsun” der geçerim. Hayat çok kısa. Bazı şeyleri fazla ciddiye alıp, kendimize dert etmek yersiz. Beni ne mutlu ediyorsa onu yapıyor, kimlerle mutluysam onlarla görüşüyorum. Boş şeyler için kendimi üzmem.

Kırıldığınızda, haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz zamanlarda bunları hiç mi yüksek sesle söyleme ihtiyacı duymuyorsunuz?

Elbette koca bir ömür döngüsü içinde kırgınlıklarım, haksızlıklara uğradığım olaylar olmuştur. Sonuçta bir fanusun içinde yaşamıyorum. Ama hep pozitif bakarım. Kalbimi bozmam hiçbir olaya ya da şahsa karşı! Sen kalbini bozmazsan, Allah da sana hak ettiğin ödülü er ya da geç verir. Evrene yaydığın enerji çok önemli.

‘BİZİM ÇOCUKLAR’ ÇOK ENERJİK, İNANDIĞIMIZ BİR İŞ OLDU

Milli Takım için ‘Bizim Çocuklar’ şarkısını yaptınız. ‘Bizim Çocuklar’ nasıl çıktı ortaya?

Euro 2020’den önce TFF yetkilileri ve Şenol Hoca, beni milli takımımızın Riva tesislerine çağırıp resmi teklifte bulundu. Ben de “Bu benim için milli bir görev ve gururdur" diyerek kabul ettim. Şenol hocanın orada “Ben değil, biz olmalıyız" diye bir yazısının asılı olduğunu gördüm. Ben de kendi kendime, “Ben değil, biz olacağız ve ben bu şarkıyı başka yorumcu arkadaşlarımla birlikte seslendireceğim” dedim. Derya Uluğ, Eypio ve Irmak Arıcı ile birlikte seslendirdik. Çok güzel, enerjik, inandığımız bir çalışma oldu.

HER ŞARKIMDA BİR YAŞANMIŞLIK VARDIR AMA HİKAYESİNİ DİNLEYCİNİN HAYAL GÜCÜNE BIRAKIRIM

Her şarkınızda akılda kalan sözler oluyor. “Gidenlerden bir tek seni bana ekledim” onlardan biri. Peki Mustafa Sandal, gidenlerden en çok kimi kendine ekledi?

Oooo! Çok tehlikeli bir soru bu. (Gülüyor) Elbette, her şarkıda bir yaşanmışlık var. Genelde ben o yaşanmışlıkları şarkıyı dinleyenlerin hayal gücüne dokunmamak adına paylaşmamayı tercih ediyorum. Mesela bak, ‘Gidenlerde’ in klibini bu yüzden çekmedim. İstedim ki o şarkının hikayesini dinleyenler, kendi hayallerinde yaşasın.

‘MASUM FLÖRT’ DİYE BİR ŞEY YOKTUR FLÖRT, FLÖRTTÜR

Flörtöz ve en azından geçmişte çok çapkın olduğunuz söyleniyor. Doğru mu?

Çapkın değilim. Ben de her insan gibi bir şeyler yaşadım geçmişte ama biliyorsun ki uzun süredir Melis (Sütşurup) ile çok mutlu olduğum bir ilişki yaşıyorum. İlişkilerde istikrarlı olmak ana felsefem.

Sizce masum flört var mıdır? Sınırı nerede başlar, nerede biter?

Flörtün masumu olmaz, flört flörttür. Elbette insanlar birinden hoşlanabilir ve onunla vakit geçirmek, “Aşka yelken açabilir miyim?” düşüncesiyle biraz yakınlaşmak isteyebilir. Sonunda güzel bir ilişki doğuyorsa ne mutlu, aksi halde kimseyi kırmadan, üzmeden yola devam etmek gerekir.

MELİS, MUTLULUĞU ÇOK HAK EDEN BİR KADIN

Bir süredir Melis Sütşurup’la güzel giden bir ilişkiniz var. Dışarıdan göründüğü kadar aşık ve mutlu musunuz?

Çok şükür, mutluyuz. Melis, kalbinde beni tamamlayan birçok güzelliğe sahip. İyiyiz, güzeliz yani. Mutluluğu çok hak eden bir kadın. Bana hem arkadaş, dost, hem de sevgili oldu. Aramızdaki enerji ve hissiyat bizi doğru bir ilişkiye yöneltti. Biraz akışına bırakmak lazım bu işleri. İlişkilerde çok fazla hesap kitap yapmamak lazım.

Aşk, size ne ifade ediyor?

Aşk, hiç dokunamadığın ama hep dokunmak istediğin, kalbini kıpır kıpır eden harika bir duygu. Temelinde sevgi varsa, aşk sana pozitif değerler katar ve mutlu eder. Sevgi yoksa o aşk değil, hevestir. Bu yüzden sevgi ve aşk birbirinden ayrılmaz iki farklı değer bence...

Yeniden evlenme ve baba olma fikri kulağınıza nasıl geliyor?

Bu sorunun yanıtı Melis'te.

“Ben hep istikrarlı ve düzeyli ilişkiler yaşadım” demişsiniz. Düzeyli ilişki tarifiniz nedir?

Hayatta inişler, çıkışlar hep olabilir. Ama o yolda sana eşlik eden biri varsa ve sana hep destekse onu kaybetmek istemezsin. İstikrarlı bir ilişkinin temelinde tahammül edebilme ve sadakat vardır. Düzeyli ilişki tam olarak budur. Doğru ilişki, tahammül edebilme sanatıdır.

MASKESİZ DOLAŞMAYI ÇOK ÖZLEDİM

İyi bir kadın yalanı?

Sadece bakındım. fazla bir şey almadım.

İyi bir erkek yalanı?

Aslında çok iyi bir futbolcuydum ama önümü kestiler.

Hayatta yaptığınız en iyi şey ne?

Müzik.

Baba olduktan sonra neyi daha iyi anladınız?

Merhameti.

Geçmişe dair içinizde baskın bir keşke duygunuz var mı?

“Keşke” demeyi sevmem.

Şu sıra en çok özlediğiniz şey ne?

Maskesiz dolaşmak.