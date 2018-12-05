Mustafa Sandal ile Emina Jahovic, 2008’de evlenmiş, Haziran 2018’de boşanmıştı. Eski karı-koca önceki akşam ‘magazinn.com’un, Mecidiyeköy Torun Center’da bulunan Artı Sahne’de düzenlediği ‘Medya ve Sanat Ödülleri’ndeydi.

Mustafa Sandal tam adının dedikodulara karıştığı Ceren Hindistan ile Irmak Ünal’a dair sorulara yanıt verirken, salona Emina Jahovic geldi. Mustafa Sandal, oğullarının annesini görünce, “Gel bi merhaba de” diye seslendi.

'BİZ ZATEN SIK SIK GÖRÜŞÜYORUZ'

Eski çift sarılıp öpüştü. Mustafa Sandal, “Biz zaten sık sık görüşüyoruz ama siz görmüyorsunuz. Malum, çocuklarımız var. Mesela dün Yavuz rahatsızdı. İkimiz de yanı başındaydık” dedi. Emina Jahovic ise yeni sevgilisi Sadettin Saran ile ilgili sorulara yanıt vermedi.

Oya Başar törene hasta hasta gelip ödül aldı.

Posta Yazıişleri Müdürü Mehmet Coşkundeniz ‘En İyi Köşe Yazarı Ödülü’ne, Kanal D’deki ‘2. Sayfa’ ‘En İyi Magazin Tartışma Programı Ödülü’ne layık görüldü.

Ödül alanlar arasında Kanal D Ana Haber Spikeri Buket Aydın, Gülben Ergen, Edis ve Ezgi Mola da vardı.

Murat Yıldırım ödülünü eşi Imane El Bani'ye verdi.



