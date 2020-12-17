Mustafa Sarıgül, partisinin ismini ve logosunu açıkladı

Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün kurucusu olduğu Türkiye Değişim Hareketi'nin siyasi parti tanıtımı İstanbul'da bir otelde düzenlenen toplantıda açıkladı. Toplantıda partinin ismi, kurumsal kimliği, logosu ve parti müziği kamuoyu ile paylaşıldı.

Sarıgül, Türkiye Değişim Hareketi'ni aynı isimle partileştirirken, partinin logosu ise iki kalp ve kalpleri bağlayan bir yıldızdan oluşuyor.







