Mustafa Sarıgül, sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı

Sarıgül yaptığı açıklamada "Büyük bir gıda zehirlenmesiyle ilgili sıkıntı geçirdim. Uçak personeline teşekkür ediyorum. Çok sıkıntılı anlar geçirdim. O 45 dakika geçmek bilmedi. Benim yaşadığım o 45 dakikayı Allah'ım kimseye yaşatmasın." dedi.

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