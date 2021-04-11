Mustafa Sarıgül, sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da uçaktan indikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alınmıştı. Mustafa Sarıgül, CNN TÜRK'te Ne Oluyor? programında sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı.
11 Nisan 2021, Pazar 23:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Sarıgül yaptığı açıklamada "Büyük bir gıda zehirlenmesiyle ilgili sıkıntı geçirdim. Uçak personeline teşekkür ediyorum. Çok sıkıntılı anlar geçirdim. O 45 dakika geçmek bilmedi. Benim yaşadığım o 45 dakikayı Allah'ım kimseye yaşatmasın." dedi.