Siyaset Mustafa Sarıgül, sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı

Mustafa Sarıgül, sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı

Siyaset

Mustafa Sarıgül, sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Batman'da uçaktan indikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedaviye alınmıştı. Mustafa Sarıgül, CNN TÜRK'te Ne Oluyor? programında sağlık durumuyla ilgili son durumu açıkladı.

11 Nisan 2021, Pazar 23:23 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sarıgül yaptığı açıklamada "Büyük bir gıda zehirlenmesiyle ilgili sıkıntı geçirdim. Uçak personeline teşekkür ediyorum. Çok sıkıntılı anlar geçirdim. O 45 dakika geçmek bilmedi. Benim yaşadığım o 45 dakikayı Allah'ım kimseye yaşatmasın." dedi.

İlgili Haberler
Son dakika: Mustafa Sarıgül hastaneye kaldırıldı


Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
Pazar kahvesi
Rauf Tamer
Erkut Can
Amiraller Kanal İstanbul’a düştü
Erkut Can
Hakan Çelik
Dev yatırımlar nitelikli tasarımla marka oluyor
Hakan Çelik
Murat Gülderen
'Akıllı Tarım' bahçeleriyle evde ve ofiste siber sebze dönemi
Murat Gülderen
Murat Çelik
Mehmet Ceyhan'dan 4 kritik uyarı
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Türkiye’de muhalefet etmek…
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Bakan Ersoy'dan NASA yarışmasındaki Van Gölü fotoğrafına destek çağrısı