Mustafa Topaloğlu Sorgu Sual’de

Uzaylı türkücü lakabıyla tanınan Mustafa Topaloğlu’na programda ‘Uzayla ilgili herhangi bir hikâyeniz olmadan nasıl uzaylı türkücü oldunuz?’ sorusu sorulduğunda, Topaloğlu ‘Siz başarıyı düşünmezsiniz, başarıyı düşündüğünüz zaman başarılı olamazsınız siz bir şey yaparsınız o şey iyi bir şey ise mutlaka sizi ödüllendirir. Uzaylı kelimesinin anlamına gelince uzaylı dünyaya lazımdı, lazım olduğum için söyledim.’ diyerek yanıt verdi.

'Nihayetinde senin de baban erkek iki tarafa da bir hakaret hissettim'

Programda Topaloğlu’na yıllar önce Bülent Ersoy ile arasında geçen polemik sorulduğunda ‘Bülent Ersoy, kadınlardan daha kadınım dedi, kadınlara hakaret etti, çünkü öyle bir dünyaya geliş şekli yok. Nihayetinde senin de baban erkek iki tarafa da bir hakaret hissettim. Bir bayandan daha bayanım dediği zaman orada dururum çünkü değilsin!’ diyerek yine Diva’yı kızdıracak sözler söyledi.

'Rapçilerle kafa yaptım'

Son şarkısı 'Ya Herro Ya Merro'ya çektiği klipiyle gündem olan Topaloğlu’na programda ‘Rapçi mi oldunuz yani?’ diye sorulduğunda ‘O klibimde rapçilerle kafa yaptım, rap şarkıları daha dünyada yokken benim rap şarkım vardı. Ama adına rap dememiştik. Ben bu şarkıları yaptığımda dünyada rap yoktu. Demek ki biz rapi hep olarak onlardan önce yaptık.’ diyerek müzik piyasasındaki yeni bir tartışmanın ateşini fitilledi.

'Göründüğüm gibi bir erkeğim'

Kaşına dövme yaptıran ve saçlarını boyatan Mustafa Topaloğlu’na ‘Metroseksüel bir erkek misiniz?’ diye sorulduğunda Uzaylı Türkücü ‘Hayır metroya binemiyoruz ama seksüelide anlamam ben göründüğüm gibi bir erkeğim.’ diye yanıtlayarak sunucuları ve izleyicileri güldürdü.

Merve Şahin ve Melis Özcan’ın sunduğu Sorgu Sual programının kaçırdığınız bölümlerine cnnturk.com/sorgusual ve youtube.com/cnnturk sayfasından ulaşabilirsiniz.











