Magazin Mustafa Topaloğlu taburcu oldu

Mustafa Topaloğlu taburcu oldu

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Mustafa Topaloğlu taburcu oldu

Katıldığı canlı yayın sonrası kalp krizi geçiren 63 yaşındaki türkücü Mustafa Topaloğlu, yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yoğun bakımdaki tedavisinin ardından odaya alınan Topaloğlu, sevenleri için hasta yatağında, "Duyarlılığınıza minnettarım. Gayet iyiyim. Sadece 1-2 gün hastanede kalacağım" demişti. İkinci kez kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu taburcu oldu.

16 Kasım 2020, Pazartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Şişli Etfal Hastanesi'nde gördüğü tedavinin arsında taburcu olan ve yürüyerek hastaneden çıkan Mustafa Topaloğlu gazetecilere, 'Bu kalbimiz motor, bizi yaşatıyor en önemli organımız kalbe iyi bakmak lazım aynı zamanda kalp kırmamak gerek, kalp kırmayın' dedi.

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Kendisini üzen iki belediye başkanının olduğunu bunların isimlerini veremeyeceğini ama cumhurbaşkanı ile paylaşacağını söyleyen Mustafa Topaloğlu 'Tedavi gördüğüm Şişli Etfal Hastanesi konusunda uzman, beni iyi ki buraya getirmişler, tüm doktorlara teşekkür ediyorum' dedi.

Şarkıları ve tarzıyla olduğu kadar, katıldığı programlardaki ifadeleriyle de dikkatleri çeken türkücü Mustafa Topaloğlu, 13 Ekim Cuma günü Alişan ve Demet Akalın'ın sunduğu programa katılmıştı.

Kuliste terlemeye başlayan sanatçı aniden fenalaşarak Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Eşi Derya Topaloğlu ile oğlu Çağlayan Topaloğlu ise hastane önünde soruları yanıtlamıştı. Yaşananların ardından sanatçının oğlu Çağlayan, Mustafa Topaloğlu'nun anjiyo olacağını belirtmişti.

Stent takılmıştı

Ünlü türkücü, iki yıl önce de kalp krizi geçirmişti. Anjiyo yapıldıktan sonra bir bölgede tıkanıklık olduğu saptanan sanatçıya stent takılmıştı.


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