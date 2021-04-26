Mustafa Uslu nafaka indirimi istedi

Açılan davadaki iddialara göre; Uslu ile Dursun 5 yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin iki çocuğunun velayetini anneye verirken, Uslu’nun çocuklarına aylık 12 bin lira nafaka ödemesine hükmetti. Hürriyet'in haberine göre, ödenen nafaka, ÜFE-TEFE ortalamasından yapılan artış ile 21 bin 226 liraya ulaştı. Koronavirüs salgını nedeniyle işleri kötü giden Uslu, 21 bin 226 lira nafakanın 5 bin liraya indirilmesini istedi.