Bodrum'da gerçekleşen otomobil yarışları sırasında silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın, mahkemelik olduğu eski eşi Ecem Özkaya'nın dizideki partneri Ferdi Sancar'ı da geçtiğimiz aylarda tehdit ettiği iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. tv100'de ekrana gelen 'Magazin Hattı' programının haberine göre; Ferdi Sancar, 'Gönül Dağı' dizisinde 'Zahide' karakterine hayat veren rol arkadaşı Ecem Özkaya'yla sosyal medyadan bir fotoğrafını yayınladı.

"O FOTOĞRAF KALKACAK"

İddiaya göre; diziden bir sahneye ait kareyi gören Mustafa Üstündağ, sosyal medyadan Sancar'a, içinde ağır küfürlerin de yer aldığı peş peşe şu mesajları attı:

Lan senin yolunu si....m. Bu bir tehdittir... ya git şikayet et ya da senin... zzzzz... A...a k...m ya... oyuncusu.... Beni ara. Aramazsan bu yazdığımı yayınlarım. Bu fotoğrafı kaldıracaksın. Biliyorsun, değil mi? Üzülürsün. Oğlum illaki uyanacaksın. Sana var ya... O fotoğraf kalkacak. Yandım oğlum, sen de yandın.

DİZİNİN YAPIMCISINI HEDEF ALDI

Ferdi Sancar'dan geri dönüş alamayan Mustafa Üstündağ'ın, hızını alamayıp bu kez de dizinin yapımcısı Ferhat Eşsiz'i hedef aldığı ileri sürüldü. Ferhat Eşsiz'i arayan ancak görüşemeyen Üstündağ'ın, yapımcının küçük oğluyla fotoğrafını story sayfasından yayınladığı ve üzerine "Kardeşin ararsın dimi? Aradım ulaşamadım. Yapımcı Emre yoğunluktan açamıyor telefonu. Beni arasana e mi" notunu yazdığı öne sürüldü.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ünlü oyuncu, dönüş alamayınca birkaç kez daha yapımcının çocuğunun fotoğrafını "Maşallah sübhanallah dostum. Ararsın e mi" mesajıyla tekrar tekrar yayınladı. Ferdi Sancar, Mustafa Üstündağ'ın tehdit mesajlarını görünce Ecem Özkaya'lı paylaşımını kaldırdı ve küfürlü mesajlarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ecem Özkaya'nın, bir yıl önce boşandığı Mustafa Üstündağ hakkında hakaret ve tehdit nedeniyle çok sayıda suç duyurusunda bulunduğu ve yargı sürecinin devam ettiğini öğrenildi.

Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya, Ocak 2020'de şu açıklamayı yapmıştı:

2010 yılında başlayan evliliğimizi oluşan fikir ayrılıklarımız nedeniyle geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak sonlandırdık. Birbirimizi severek çıktığımız bu yolu ayırırken sevgi-saygımızı ve dostluğumuzu koruyabilmenin değerinin bilincindeyiz. Bir oğlumuzun da olduğunu hatırlatarak birlikte aldığımız bu kararımıza saygı gösterilmesini basın ve kamuoyundan rica ederiz.



