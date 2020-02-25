Müşterilerimize bir telefon uzaklığındayız

Müşterilerinin ve iş ortaklarının değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek için devamlı tetikte olduklarının altını çizen Sağıroğlu, “Bu beklentilere çözüm üretmek adına teknolojiye yatırım yapıyoruz. Gulf Sigorta olarak sürdürülebilir, kârlı bir büyüme için disiplinli iş kabul politikamız ile çok değerli, kolektif deneyimimizi birleştirerek kendimizi farklılaştırmaya odaklanıyoruz. Tüm şirketlerin buna benzer hedefleri olduğunu söylemek mümkün, ancak bunu gerçekleştirmek için somut avantajlarımız olduğuna inanıyorum. Pazarın dinamiklerinin bilincindeyiz ve kolayca kopyalanamayacak hizmet ve ürünler sunabileceğimiz alanlara odaklanıyoruz. Değişen taleplere cevap verebilmek için esnek ve çevik olabilme gayretindeyiz” diye konuştu.

IFA’dan “En iyi Seyahat Sigortası” Ödülü

Kısa sürede, International Finance Awards’da Türkiye’nin En İyi Seyahat Sigortası’nı Sunan Şirket Ödülü’nü kazandıklarının altını çizen Sağıroğlu, bunun bir nedenini de güçlü iş ortaklarıyla çalışmaya bağladı. Sağıroğlu, “En önemlisi, güçlü iş ortaklıklarına sahibiz ve ürünümüz gerçek ihtiyaçlara cevap veriyor. Şeffaf iş süreçlerimizle müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Türk Hava Yolları, Pegasus ve Kamil Koç gibi pek çok iş ortağı ile çalışıyoruz. Yıllardır gelişerek devam eden iş ortaklıklarımız, müşterilerimizi de mutlu edebildiğimizi göstermesi açısından çok gurur verici’’ diye konuştu.

"Kişiye özel ürün geliştiriyoruz"

“Seyahat ürünleri sadece eğlence amaçlı seyahatler için değil aynı zamanda iş seyahatleri için de sunuluyor” diyen Sağıroğlu, “Gulf Seyahat Sigortası ürünü, kurumsal müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda, çalışanların iş seyahatlerini sekteye uğratabilecek beklenmedik risklerin yönetimi için planlandı. Gulf Sigorta Seyahat Planları, geniş bir yelpaze ile farklı tercihlere göre müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirilebiliyor” diye konuştu.