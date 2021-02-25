Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından açıklama yapıyor.









Aşıya hazır temin eden ülkeler içinde en hızlı ve en çok aşılamaya başarmış durumdayız.

Birinci doz aşısını olan tüm vatandaşlarımızın ikinci doz aşıları güvence altındadır.

Ülkemizde her geçen gün sayısı artan mutasyonlu virüsü dikkate almak zorundayız. Virüsün kendisi de mutasyona uğramış hali de yayılıyor ve koruma yöntemleri hala aynı. Tedbir hala en güçlü silahımız.

Vatandaşımız şunu çok iyi bilsin, biz aşıyı dünyadaki ülkeler içinde en ucuza alan ülkeyiz. Bu iddiamızın da arkasındayım.

(Kılıçdaroğlu’nun iddiaları ile ilgili olarak) Bu dönemde dünyanın aşı savaşı yapıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Ve ülkeler arası ticari sır kalması gereken bilgilerin ifşa edildiğini görüyoruz.

Mart ayı sonuna kadar 4,5 milyon Biontech aşısı gelecek.

Şu an tam kapanma gibi bir durumu düşünmüyoruz ama her geçen gün vaka sayılarının arttığını görüyoruz. Mutasyonun bazı bölgelerde etkisini göstermeye başladığını gözlemliyoruz, özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde

Türkiye’de bize özgü, ekstra yeni bir mutantın olmadığını söyleyebiliriz.

Ağırlıklı İngiltere mutantı olmak üzere giderek toplumdaki oranın yükseldiğini yani bulaşıcılığın daha da arttığını çok rahat söyleyebiliriz.

(Kovid-19 aşısı) Toplamda nisan, en geç mayıs sonuna kadar 105 milyon doz aşıya erişeceğimizi biliyoruz.

Şu ana kadar Türkiye’de Kovid-19’un 1 Brezilya, 49 Güney Afrika mutasyonunu görüldü.

BAKAN KOCA BUGÜNÜ İŞARET ETMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in ücretsiz sağladığı 1 milyon aşıya para ödendiği iddiasına ilişkin "Vatandaşa verilmeyecek hiçbir hesabımız yok." ifadelerini kullanıp, bugünkü basın toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunacağını söylemişti.

Koca, "Vatandaşımıza bu anlamda veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Ben bu yaklaşımı, davranışı, birlik ve beraberliği bozma noktasındaki bu yaklaşımı ahlaki bulmuyorum. Veremeyecek hiçbir hesabımız da yok. Özellikle 83 milyon vatandaşımızla birlikte, beraber olarak mücadeleyi devam ettirmekten yanayım. Başarı da 83 milyon vatandaşımızın olmuş olacak. Bununla ilgili detaylı bilgiyi de vatandaşımızın zihnini bulandırmak isteyenlere cevaben, vatandaşımıza yönelik yarın (bugün) basın toplantısında detaylı açıklamada bulunacağım." ifadelerini kullandı.



