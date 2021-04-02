Mutasyon uyarısı yapmıştı! Dr. Funda Furtun koronavirüse yakalandı

Samsun Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Funda Furtun’un Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Kentte görev yaptığı özel bir hastanede karantinada olan ve sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Furtun, DHA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün verdiğim test pozitif çıktı. Sağlık durumum iyi, hafif baş ağrım var. Aşı olduğum için hastalığı hafif geçiriyorum. Görev yaptığım hastanede karantinadayım. Bir yandan işlerimi hallederken bir yandan da hastalığı geçiriyorum" dedi.

Vaka sayısı sonrası uyarmıştı

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Funda Furtun, Sağlık Bakanlığı Covid-19 vaka sayısında 3 haftadır zirvede yer alan Samsun'da İngiliz varyantı mutant virüsün yaygın olduğunu, ayrıca kentte 20 Afrika mutantı vakanın tespit edildiğini söylemişti.

25 Mart'ta açıklama yapan Furtun, Samsun'da test sayılarının 5- 6 bin civarında olduğunu belirterek, "Şu ana kadar 20 tane Afrika mutantı tespit etmişler. Ama onlar çok az sayıda ve salgının lokomotifi pozisyonunda değil. Problemimiz İngiliz mutasyonu. Bu bilgiyi ben yeni aldım" demişti.

Dr. Furtun, İngiliz mutantının hızlı yayılmadığı için hakim mutant olduğunu dile getirerek "Afrika mutantı konusunda klinik tecrübem yok ama İngiliz mutantının hızlı yayıldığını biliyoruz. Bunun için kısa süreli temas ve virüs sayısının az olması bile yeterli. Maskeleri düzgün kullanmadığımız zaman çok kısa süreli temaslarda dahil bulaşabiliyor. Onunu için bu kadar hızlı vakaların yayılması ve artmasının sebebi bu. Mutasyonlar virüsün doğasında olan bir şeydir. Mutasyonlar muhakkak olur. Zaten hakim olmasını bekliyorduk İngiliz varyantının, hakim oldu. Ama Afrika mutantının yayılımı konusunda daha detaylı bilimsel veriye ihtiyacımız var'' şeklinde konuşmuştu.

Hakan AKGÜN/SAMSUN (DHA)

İlgili Haberler Koronavirüs risk haritasında ilk sırada yer alıyor! Korkutan mutasyon uyarısı



