Mutasyona uğrayan corona virüs bir ülkeye daha sıçradı
İngiltere’de mutasyona uğrayan corona virüsün yeni türünün Almanya’da da tespit edildiği bildirildi.
24 Aralık 2020, Perşembe 19:56 Son Güncelleme:
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İngiltere’de geçtiğimiz günlerde yeni tip korona virüsün (Covid-19) mutasyona uğramasının ve yeni türün daha da bulaşıcı olduğunu açıklamasının ardından Avrupa ülkelerinde endişe giderek artıyor. Almanya’nın Baden-Wuerttemberg eyaleti Sağlık Bakanlığı, Freudenstadt kentinde İngiltere’de rastlanan mutasyona uğraşmış korona virüs tespit edildiğini duyurdu. Bakanlık, söz konusu vakanın ülkedeki ilk mutasyona uğrayan vaka olduğunu ifade etti.
Karantinaya alındılar
Mutasyona uğrayan virüsün tespit edildiği hastanın 20 Aralık’ta İngiltere’den geldiği, Frankfurt Havalimanından Almanya’ya giriş yaptığı aktarıldı. Bakanlık, kadın hastanın evinde karantina alındığı ifade etti. Söz konusu hastaya Frankfurt Havalimanında yapılan ilk testin negatif çıktığı belirtilirken, İngiltere’den geldiği için mutasyon ihtimaline karşı karantinaya alındığı, daha sonra yapılan testin pozitif çıktığı aktarıldı. Hastayı havaalanından alan yakınlarının da karantinaya alındığı vurgulandı.
İHA