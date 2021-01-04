Mutasyona uğrayan corona virüs Gürcistan'da da görüldü
Gürcistan'da bir hastada, yeni tip corona virüsün ilk kez İngiltere'de görülen mutasyona uğramış daha hızlı yayılan türüne rastlandığı bildirildi.
04 Ocak 2021, Pazartesi 20:57 Son Güncelleme:
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Gürcistan Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 50 yaşın üstünde bir erkekte tespit edildiği belirtildi. Hastanın birkaç gün önce yurt dışından Gürcistan'a giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, aralık ayı sonunda 3 "şüpheli" hastadan numune alınarak laboratuvara gönderildiği ancak bunlardan sadece birinde mutasyona uğramış Kovid-19 vakasının görüldüğü ifade edildi.
Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
AA