Gürcistan Hastalık Kontrol Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, yeni tip corona virüsün (Kovid-19) mutasyona uğramış türünün 50 yaşın üstünde bir erkekte tespit edildiği belirtildi. Hastanın birkaç gün önce yurt dışından Gürcistan'a giriş yaptığı kaydedilen açıklamada, aralık ayı sonunda 3 "şüpheli" hastadan numune alınarak laboratuvara gönderildiği ancak bunlardan sadece birinde mutasyona uğramış Kovid-19 vakasının görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada hastanın sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.

AA



