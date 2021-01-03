Atina Akademisi Tıp ve Biyoteknolojik Araştırmalar Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19'un mutasyon geçirmiş versiyonuna ilişkin ilk vakaların tespit edildiği bildirildi. Açıklamada, öğleden sonra İngiltere'den Atina'ya gelen 5 Yunan ve bir İngiliz vatandaşında Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün tespit edildiği belirtildi. Yetkililer, uçaktaki tüm yolcuların karantina oteline nakledildiğini söyleyerek, yarın yapılması beklenen Kovid-19 Uzmanlar Komitesi toplantısında salgındaki güncel duruma ilişkin verilerin yanı sıra bu yeni vakaların da değerlendirileceğini dile getirdi.

Öte yandan, Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 390 Kovid-19 vakası ve 36 ölüm kaydedildiği belirtildi.

4 bin 957 ölüm kaydedildi

Yunanistan'da solunum cihazına bağlı Kovid-19 hasta sayısının 421 olduğu açıklandı.

Ülkede salgının başından bu yana 140 bin 9 vaka ve 4 bin 957 ölüm kaydedildi.

AA



