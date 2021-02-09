Türkiye Mutasyonlu virüs nedeniyle izolasyon süresi 10 güne yükseltildi

Mutasyonlu virüs nedeniyle izolasyon süresi 10 güne yükseltildi

Türkiye

Mutasyonlu virüs nedeniyle izolasyon süresi 10 güne yükseltildi

Mutasyonlu virüs planları bozdu. Sağlık Bakanlığı, temaslı takibi, salgın yönetimi, evde hasta izlemi ve filyasyon rehberini güncelledi. Mutasyonlu virüs vakası gören hastalarda izolasyon süresi 10 güne çıkarıldı. Karantinanın bitmesi için ise bir şart var.

09 Şubat 2021, Salı 10:03 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri tarafından koronavirüs hastaları ile ilgili oluşturulan ‘Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi’nin güncellendiğini duyurdu.

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi güncellenerek mutasyon görülen kişilerin tedavi süreci ile ilgili iki madde eklendi.

Rehbere eklenen maddeler şöyle:

Sayfa 17:

“Varyant Suşlar ile ilgili olarak;

Farklı suşlar ile enfekte olan kişilerin (özellikle varyant suşlar) aynı odaya kohortlanması virüslerde rekombinasyona neden olarak yeni bir varyant suşa neden olabileceği için bu dönem hastaların mümkün olabildiğince tek olarak odalarda yatırılması önerilir.

Varyant suş ile enfekte pozitif vakaların izolasyonunun en erken 10. güne kadar devam edilmesi sonrasında PCR testi ile negatiflik görüldükten sonra izolasyonun sona erdirilmesi gereklidir. 10. günden sonra pozitif çıkan kişilere 48 saat aralıklar ile kontrol testi yapılmaya devam edilmesi önerilir.”

Sayfa 9:

“Varyant Suşlar ile ilgili olarak;

Varyant suş ile enfekte kesin vaka temaslılarının karantina süreleri en az 10 gün olup, bu sürenin sonunda PCR negatifliği gösterilerek karantinanın sona erdirilmesi gerekmektedir.”

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