Mutfağa sinen balık kokusu nasıl geçer? Evdeki balık kokusunu gidermenin yöntemleri
Kış aylarında balık bolluğunun başlamasıyla evlerimizde sürekli balık pişiririz. Yemesi oldukça zevkli olan ama temizliği bir okadar zor olan balığın mutfaktaki kokusunu gidermek için bazı yöntemler var. Eğer "mutfağa sinen balık kokusu nasıl geçer, evdeki balık kokusunu gidermenin yöntemleri" arıyorsanız haberimize göz atın.
Balık yemenin insan sağlığı açısında önemini hemen hemen hepimiz biliyoruz. Sıklıkla tüketmemiz gereken balığı mutfağımı kirletecek veya evim kötü kokacak diye yapmıyorsanız pratik yöntemlerle bu sorunları gidermenin yolları mevcut. Evdeki balık kokusunu gidermenin yollarını arıyor veya mutfağa sinen balık kokusu nasıl geçer diye merak ediyorsanız detaylar haberimizde.
Mutfağa sinen balık kokusu nasıl geçer? Evdeki balık kokusunu gidermenin yöntemleri
- En bilindik yöntem mutfakta balık kızartılırken mutfak kapısı kapatılır ve böylece içerideki odalara koku gitmez.
- Balık kızartılan tavayı bekletmeden hemen yıkayın.
- Balık kızartırken ayrı bir tencereye su koyup içerisine vanilya koyun. Su kaynadıkça balık kokusu yerine burnunuza mis gibi vanilya kokusu gelecek.
- Balık kızartırken başka bir tencerede sirke kaynatmanız balık kokusunu yok etmenizi sağlayacak.
- Balığı kızarttığınız tencerenin içerisine bir kaç parça limon dilimi atarsanız balığın kokusunun çıkmamasını sağlarsınız.
- Izgarada yapılan balıkların arasına bir kaç adet defne yaprağı koymanız kötü kokuyu engelleyecektir.
- Kokulu mum yakmanız mutfağınızda balık pişerken kötü koku yayılmasını engelleyecektir.
- Balık kızartma işlemi bittikten sonra bir tencere içerisine su, kabuk tarçın, karanfil, sirke ve defne yaprağı ekleyip kaynatın. Böylece eviniz mis gibi kokacaktır.
- Kızartma yağının içerisine bir kaç dal maydanoz atmak oldukça işe yarayan bir yöntemdir.
Bu haberi de okudularFırın içi nasıl temizlenir? Fırın temizlemenin kolay yolu nelerdir?
Bu haberi de okudularBayat ekmek nasıl değerlendirilir? Bayat ekmek ile yapılan tarifler