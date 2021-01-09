Mutfak ve banyo fayansı nasıl temizlenir? Fayans temizleme yöntemleri

Zamanla kararan veya matlaşan fayanslar biraz can sıkıcı olabiliyor. Peki mutfak ve banyo fayansları nasıl temizlenir. Fayans temizleme yöntemleri haberimizde.

Mutfak ve banyo fayansı nasıl temizlenir?

6 bardak su

1/2 fincan kabartma tozu

3 adet limon

1/4 fincan sirke

Öncelikle suyu bir kaba doldurun, arkasından kabartma tozu yada karbonatı, limonların suyunu ve sirkeyi ekleyerek iyice karıştırın. Hepsi bu kadar, artık sararan kararan fayans aralarını temizleyebileceğiniz sıvı hazır.

Temizleme esnasında eldiven kullanmayı unutmayın.

Hazırladığınız fayans temizleyiciyi, temizlemek istediğiniz fayans aralarına uygulayın, ve bir fırça yardımı ile güzelce fırçalayın.

Fırçalama bittikten sonra, 45 dakika 1 saat sonra fayanslarınızı su ile yıkayın. Böylece hem derzler hem de fayanslar yepyeni oldu.

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