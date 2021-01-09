Pratik Bilgiler Mutfak ve banyo fayansı nasıl temizlenir? Fayans temizleme yöntemleri

Mutfak ve banyo fayansı nasıl temizlenir? Fayans temizleme yöntemleri

Pratik Bilgiler

Mutfak ve banyo fayansı nasıl temizlenir? Fayans temizleme yöntemleri

Fayans kullanan birçok kişi fark zamanla fayansların karardığını veya matlaştığını fark ediyor. Mutfak ve banyo fayansları ise bunların başında geliyor. Pırıl pırıl fayanslara sahip olmak için fayans temizleme yöntemleri mi arıyor ya da mutfak ve banyo fayansları nasıl temizlenir öğrenmek mi istiyorsunuz? Fayanslarınızı yepyeni yapacak yöntemler haberimizde.

09 Ocak 2021, Cumartesi 14:11 Son Güncelleme:
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Zamanla kararan veya matlaşan fayanslar biraz can sıkıcı olabiliyor. Peki mutfak ve banyo fayansları nasıl temizlenir. Fayans temizleme yöntemleri haberimizde.

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Mutfak ve banyo fayansı nasıl temizlenir

  • 6 bardak su
  • 1/2 fincan kabartma tozu 
  • 3 adet limon
  • 1/4 fincan sirke

Öncelikle suyu bir kaba doldurun, arkasından kabartma tozu yada karbonatı, limonların suyunu ve sirkeyi ekleyerek iyice karıştırın. Hepsi bu kadar, artık sararan kararan fayans aralarını temizleyebileceğiniz sıvı hazır.

Temizleme esnasında eldiven kullanmayı unutmayın.

Hazırladığınız fayans temizleyiciyi, temizlemek istediğiniz fayans aralarına uygulayın, ve bir fırça yardımı ile güzelce fırçalayın.

Fırçalama bittikten sonra, 45 dakika 1 saat sonra fayanslarınızı su ile yıkayın. Böylece hem derzler hem de fayanslar yepyeni oldu.

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