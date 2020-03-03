Mutlu okullar için sempozyum

Sempozyum, UNESCO’nun Asya Pasifik ülkelerinde başlattığı Mutlu Okullar Projesi’ni Türkiye’de de uygulamaya başlatmak amacıyla yapılıyor. Sempozyumda öğretmen, öğrenci, veli, çalışan ve yöneticiler için okul iklimi açısından mutluğun önemi konuşmacılar ve katılımcılarla birlikte konuşulacak. Sempozyum kapsamında dört panel ve 16 farklı çalıştay düzenlenecek.