Eğitim & Kariyer Mutlu okullar için sempozyum

Mutlu okullar için sempozyum

Eğitim & Kariyer

Mutlu okullar için sempozyum

Oyun Yaşam ve Eğitim Derneği (OYED) 28 Mart’ta İstanbul Kültür Üniversitesi Ataköy Yerleşkesi Akıngüç Oditoryum ve Sanat Merkezi’nde ‘Mutlu Öğrenci, Mutlu Öğretmen, Mutlu Okul’ konulu eğitim sempozyumu düzenleyecek.

03 Mart 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Sempozyum, UNESCO’nun Asya Pasifik ülkelerinde başlattığı Mutlu Okullar Projesi’ni Türkiye’de de uygulamaya başlatmak amacıyla yapılıyor. Sempozyumda öğretmen, öğrenci, veli, çalışan ve yöneticiler için okul iklimi açısından mutluğun önemi konuşmacılar ve katılımcılarla birlikte konuşulacak. Sempozyum kapsamında dört panel ve 16 farklı çalıştay düzenlenecek.

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