Reynmen’in şarkısıyla video çeken Hadise ve Ebru Polat için de şu yorumu yaptı: “Menfaat uğruna ne kadar boş olduklarını kanıtladılar.”

'SAHTE TIKLARI ARAŞTIRACAĞIZ'

Bülent Seyhan “Bazı isimler YouTube’dan sahte tık satın alıyor. Sahnelerine bir bakıyorsun, ses yok, şov yok, seyirci yok. MÜYAP olarak sahte tıkları araştıracağız” diye konuştu.