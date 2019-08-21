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Müyap Başkanı Bülent Seyhan: Ajdar'a haksızlık ettik

MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan “Zamanında Ajdar’a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi” dedi

21 Ağustos 2019, Çarşamba 08:38 Son Güncelleme:
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Müyap Başkanı Bülent Seyhan: Ajdar'a haksızlık ettik

Reynmen’in şarkısıyla video çeken Hadise ve Ebru Polat için de şu yorumu yaptı: “Menfaat uğruna ne kadar boş olduklarını kanıtladılar.”

'SAHTE TIKLARI ARAŞTIRACAĞIZ'

Bülent Seyhan “Bazı isimler YouTube’dan sahte tık satın alıyor. Sahnelerine bir bakıyorsun, ses yok, şov yok, seyirci yok. MÜYAP olarak sahte tıkları araştıracağız” diye konuştu.

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