Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın geçtiğimiz hafta müzeler ve ören yerlerine girişte fiyat düzenlemesi yapmıştı. Müze Kart’a yapılan zammın ardından internette sıklıkla Müze Kart nasıl alınır? Müze Kart fiyatları ne kadar? Öğrenci Müze Kart ne kadar oldu? soruları aratılıyor. İşte Müze Kart ile ilgili detaylar…

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, mevcut müzelerin bakım ve onarımının daha iyi yapılabilmesi, yeni müzelerin açılabilmesi ve ören yerlerinde kazı sürelerinin uzatılabilmesi için müze giriş ücretlerinde düzenlemeye gidildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, müze ve ören yeri gelirlerinin ağırlıklı olarak yabancı ziyaretçilerden elde edildiği belirtildi.

Paylaşımda, "Mevcut müzelerin bakım ve onarımının daha iyi yapılabilmesi, yeni müzelerin açılabilmesi, ören yerlerinde kazı sürelerinin uzatılabilmesi için Avrupa'daki müzelerin fiyatlarının çok altında olan giriş ücretlerinde düzenlemeye gidilmiştir." bilgisi verildi.

Halkın bu düzenlemeden etkilenmemesi için geçen sene itibarıyla alınan kararla MüzeKart fiyatlarının sabit tutulduğu, hiçbir artış yapılmadığı ve bundan sonra da yapılmayacağı belirtilen açıklamada, "MüzeKart, alındığı tarih itibarıyla bir yıl boyunca geçerli olup, sınırsız giriş hakkı sunmaktadır. Vatandaşlarımızı MüzeKart kullanmaya ve kendilerine sunulan bu ayrıcalıktan faydalanmaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

MÜZE KART NASIL ALINIR?

Müze kart uygulaması Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yerini sınırsız gezme imkanı sunuyor. Müzekart sahibi olmak isteyenler, kart basım istasyonlarından, "Fotoğraflı TC Kimlik kartı, Pasaport ya da Sürücü Belgesi" ibraz etmek suretiyle 40 saniye içinde Müzekartlarını alabilirler. Ayrıca "www.muzekart.com" adresine istenen bilgileri girerek kredi kartıyla Müzekart alabilirler. Sistem onay verdikten sonra internet başvuruları 5 gün içinde kurye ile belirtilen adrese gönderiliyor.

MÜZEKART’I KİMLER ALABİLİR?

Müzekart’ı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, 5203 Sayılı Kanuna tabi Mavi Kart sahipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ve Türkiye’de yerleşik “Yabancı Kimlik Numarası” sahibi kişiler tarafından alınabilir. Ülkemizdeki ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yabancı öğrenciler ile yüksek öğrenim kurumlarında önlisans, lisans veya yüksek lisans programlarına devam eden yabancı öğrencilere, öğrenci kimliği ibrazı şartı ile P indirimli Müzekart düzenlenir. Ayrıca, Türkiye’de bulunan yabancı misyon şeflikleri ve temsilciliklerinde görev yapan diplomatik statüdeki kişiler ile eş ve çocuklarına Ankara gişe izleme merkezi ve Müzekart satış noktası tarafından Diplomatik Müzekart düzenlenir. Müzekart kişiye özel olup, kart sahibi dışında kişiler tarafından kullanılamaz, usulsüz kullanımının teşebbüsü veya tespiti halinde kartlara gişe/turnike personelince el konulur ve para iadesi yapılmaz. Bu kişilerin T.C. kimlik numarasına ve adına 1 (bir) yıl süreyle kart düzenlenmez.

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