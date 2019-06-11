Müzisyen Burhan Peker hayatını kaybetti!

Ses sanatçısı ve yazar yazar Onur Akay'ın ''Usta sanatçı Burhan Paker'i kaybettik'' başlıklı yazısı şöyle:

Burhan Paker, 1946 yılında Adana'da dünyaya geldi. Bestelerinin 25 kadarını Müslüm Gürses için hazırlayan Paker, Yıldız Tilbe ve İzzet Yıldızhan'ın albümlerine aldığı eserlerine okuma izni vermemiştir ve Tilbe ile Yıldızhan eserleri albümlerinden çıkarmak zorunda kalmıştır. Üniversitede müzik uğruna hukuk eğitimini yarıda bırakan Paker, Adana Radyosu'nda, Adana Belediye Konservatuvarı'da, Çukurova Üniversitesi'nde çalışmalar yapmıştır. Usta neyzen, Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü'nden emekli olana kadar ise yüzlerce neyzen yetiştirmiştir. İbrahim Tatlıses'in çok sayıda hit şarkısının söz yazarı ve 2016 yılında vefat eden Tahir Paker'in de abisi olmaktadır.

İŞTE MÜSLÜM GÜRSES'LE BİR ANISI...

Elazığ'a gitmek için hazırlanan Burhan Paker'in yanına zayıf bir çocuk gelir ve elindeki filede giyeceği çamaşırları vardır. Paker, ''Sen neyi bekliyorsun?'' der ve o çocuk, ''Ben de Elazığ'a gideceğim, türkü okuyacağım, uzun hava okuyacağım.'' der. Paker, bağlamanın birini alıp hicaz taksim yapar ve o çocuk müthiş bir şekilde okumaya başlayınca şaşırır ve ''Sen kimsin?'' der. Çocuk, ''Ben Müslüm'' diyerek cevap verir. Müslüm, kısa süre Elazığ'da büyük bir isim yapar.

Ve Paker o günleri şöyle anlatır:

''Her gün kaldığımız otele dalak, ciğer, et, yemek tepsiyle geliyor akşama şu uzun havayı oku diye. Müslüm'ün Müslüm olacağı o zamandan belliydi. Elazığ'ı Malatya'yı teslim almıştı.''

Fotoğrafta soldan sağa yer alan Ercan Irmak, Burhan Paker, Vedat Yıldırımbora ve Müslüm Gürses, 1976 yılında birlikte çekildikleri bu fotoğrafın arkasına imza atmışlardır.