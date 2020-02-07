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Muzlu kakaolu chia puding tarifi

Muzlu kakaolu chia puding malzemeleri

-1 muz

-1 tatlı kaşığı kakao

-1 su bardağı süt (badem ya da soya sütü de kullanabilirsiniz)

-3 yemek kaşığı chia tohumu

Muzlu kakaolu chia puding yapılışı

Muz, kakao ve sütü blender’dan geçirin, daha sonra chia tohumlarını ekleyin. Karışımı yarım saatte bir kaşıkla karıştırmak suretiyle, 4-5 saat kadar buzdolabında bekletin. İyice jöle kıvamına geldikten sonra pudinginizi kaselere veya kuplara doldurun, meyve, tarçın vs ile süsleyip tüketin.