Muzlu kakaolu chia puding tarifi: Muzlu kakaolu chia puding nasıl yapılır?
Chia tohumu tüketmek bütün dünyada giderek yaygınlaşıyor. İçerisinde bulunan omega-3 yağları ve içerdiği bol lif sayesinde oldukça tercih edilen chia tohumu bir çok tarifle tüketilebilir. Muzlu kakaolu chia puding tarifi hem diyet listenize uygun bir tarif hem de oldukça sağlıklı. Eğer muzlu kakaolu chia puding tarifi arıyor yada muzlu kakaolu chia puding nasıl yapılır merak ediyorsanız "muzlu kakaolu chia puding tarifi, muzlu kakaolu chia puding nasıl yapılır" detaylar haberimizde.
07 Şubat 2020, Cuma 11:48 Son Güncelleme:
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Muzlu kakaolu chia puding tarifi
Muzlu kakaolu chia puding malzemeleri
-1 muz
-1 tatlı kaşığı kakao
-1 su bardağı süt (badem ya da soya sütü de kullanabilirsiniz)
-3 yemek kaşığı chia tohumu
Muzlu kakaolu chia puding yapılışı
Muz, kakao ve sütü blender’dan geçirin, daha sonra chia tohumlarını ekleyin. Karışımı yarım saatte bir kaşıkla karıştırmak suretiyle, 4-5 saat kadar buzdolabında bekletin. İyice jöle kıvamına geldikten sonra pudinginizi kaselere veya kuplara doldurun, meyve, tarçın vs ile süsleyip tüketin.