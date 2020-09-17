Tam kıvamında: Muzlu magnolia tarifi

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Muzlu magnolia tarifi

Muzlu magnolia malzemeleri

2 paket yulaflı bisküvi

Büyüklüğüne göre 1-2 adet muz

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

1 fincan mısır nişastası

200 ml krema

2 yumurtanın sarısı

Muzlu magnolia yapılışı

Krema ve muz dışındaki malzemeleri derin bir tencerede iyice çırparak pişirin. Muhallebi kıvamı alınca soğuması için bir kenara alın. Soğuyan muhallebinizin içine kremayı ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpmaya devam edin. Yulaflı bisküvileri un haline gelene kadar robotta çekin. Bu undan 2 kaşık alıp kupun ya da servis kasesinin dibine yerleştirin. Etrafına dilimlediğiniz muzları yerleştirin. Kremasından bir kepçe kadar koyup üzerine tekrar 2 kaşık bisküvi serpin. Kremadan 1 kaşık daha koyun. En üstünü muz dilimleriyle süsleyin ve servis yapın.







