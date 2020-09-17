Yemek Tam kıvamında: Muzlu magnolia tarifi

Tam kıvamında: Muzlu magnolia tarifi

Yemek

Tam kıvamında: Muzlu magnolia tarifi

Tadına bayılacağınız muzlu magnolia, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için muzlu magnolia tarifi arıyor ya da muzlu magnolia nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muzlu magnolia tarifinin püf noktaları için "Muzlu magnolia tarifi, muzlu magnolia nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

17 Eylül 2020, Perşembe 09:54 Son Güncelleme:
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Hem lezzetli hem de pratik muzlu magnolia tarifi evde yapılan en kolay tatlı tariflerinden biri. Sevdiklerinize hazırlamak için muzlu magnolia tarifi arıyor ya da muzlu magnolia nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Muzlu magnolia tarifinin püf noktaları için "Muzlu magnolia tarifi, muzlu magnolia nasıl yapılır?" haberimize bir göz atın.

Muzlu magnolia tarifi

Muzlu magnolia malzemeleri

  • 2 paket yulaflı bisküvi
  • Büyüklüğüne göre 1-2 adet muz
  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 fincan mısır nişastası
  • 200 ml krema
  • 2 yumurtanın sarısı

Muzlu magnolia yapılışı

Krema ve muz dışındaki malzemeleri derin bir tencerede iyice çırparak pişirin. Muhallebi kıvamı alınca soğuması için bir kenara alın. Soğuyan muhallebinizin içine kremayı ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpmaya devam edin. Yulaflı bisküvileri un haline gelene kadar robotta çekin. Bu undan 2 kaşık alıp kupun ya da servis kasesinin dibine yerleştirin. Etrafına dilimlediğiniz muzları yerleştirin. Kremasından bir kepçe kadar koyup üzerine tekrar 2 kaşık bisküvi serpin. Kremadan 1 kaşık daha koyun. En üstünü muz dilimleriyle süsleyin ve servis yapın.

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