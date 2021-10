My name is Bond, James Bond

İskoç yazar Ian Fleming, 1953’te ilk James Bond romanı ‘Casino Royale’i yazdığında, yarattığı karakterin dünyanın en ünlü ajanı olacağını aklına bile getirmemişti. 1964’te 56 yaşında ölene kadar 12 Bond romanı ve yine Bond’un kısa hikayelerinden oluşan iki öykü kitabı yazdı. Hayattayken sadece iki Bond filmi çekildi (Dr. No ve Rusya’dan Sevgilerle) Ian Fleming, 1962’de çekilen ilk Bond filmi Dr. No’yu izledikten sonra görüşü sorulduğunda sadece “Berbat” dedi. Yaratıcısının “Berbat” diye nitelendirdiği o kahraman, sinema tarihinin en uzun film serisine imza attı. 1962-2021 arasında resmi olarak 25, gayrı resmi olarak iki Bond filmi çekildi.

YETİM VE ÖKSÜZ

Ian Fleming, James Bond karakterini yaratırken, 2. Dünya Savaşı’nda İngiliz ordusu adına Norveç ve Yunanistan’daki gizli operasyonlara katılan ağabeyi Peter Fleming’ten esinlendi. Resmi olarak doğrulanmasa da Ian Fleming’in de MI6 ajanı olduğu konusunda söylentiler vardır. James Bond, 11 Kasım 1924, İskoçya doğumludur.

Annesi Monique Delacroix, babası İskoç mühendis Andrew Bond’dur. James Bond 11 yaşındayken anne ve babası İsviçre’de dağda bir kayak kazasında ölür. Dedesi tarafından yetiştirilen Bond, 1938’de İngiltere’de soylu ailelerin çocuklarının kabul edildiği Eton Koleji’ne girer. Kolejde kızlarla yaptığı kaçamaklar yüzünden 16 yaşında okuldan atılır.

BİR KEZ EVLENDİ

1941’te yaşını büyütüp İngiliz Donanması’na giren Bond, 2. Dünya Savaşı’nda istihbarat subayı olarak gizli operasyonlara katılır. Yarbay rütbesindeyken sıkı disiplinden sıkılır ve ordudan ayrılıp İngiliz Gizli Servisi MI6’ya girer. 1950’de ‘Licence to Kill’, yani öldürme yetkisi sahibi olur ve adının başına 007 gelir. 00, öldürme yetkisi olan MI6 ajanlarının kodudur. Bu kodu taşıyan dokuz ajan vardır.

Ama bunlardan beşi filmlerde ölmüştür. 007 ölürse yerine 008’in geçeceği söylenir. Bond, bir kez evlenmiştir. 1 Ocak 1962’de İtalyan mafya lideri Giulio di Vicenzo’nun kızı Tracy di Vicenzo ile evlenir. Ancak düğün sonrası otomobille balayına giderlerken Bond’un azılı düşmanı SPECTRE örgütünün lideri Ernst Stavro Blofeld’in saldırısına uğrarlar. Bond’un karısı ölür. Bu hikaye, George Lazenby’nin Bond rolünde oynadığı ‘Her Majesty Secret Service’ (Kraliçe’nin Hizmetinde) filminde yer alır.

NEREDE O ESKİ BOND’LAR

Ian Fleming’in yarattığı James Bond, züppe, aristokrat, içkinin her türünü bilen, kumarın her türlüsünden anlayan, golf ustası, soğukkanlı, pahalı zevkleri olan, çapkın, alaycı ve ‘yenilmez’ bir karakterdir. Ancak bu karakter, özellikle Daniel Craig’in 2006’da James Bond olmasıyla değişmiştir. Bond artık insani yönleri öne çıkan, girdiği dövüşlerde ölesiye dayak yiyen, çapkın olmayıp kadınlara bağlanan, aşk acısı çeken, espri yapmayan, ‘süper ajanlar’ın varlığını tartışan MI6’nın bile istemediği bir karaktere dönüşmüştür.

ASLINDA KUŞ BİLİMCİSİ

Ian Fleming, tüm Bond romanlarını Jamaika’daki ‘Goldeneye’ (Altın Göz) adını verdiği muhteşem malikanesinde yazmıştır. İlk romanı ‘Casino Royale’i yazmaya başladığında yarattığı kahramana herkesin aklında kalabilecek bir isim arar. Gözü masanın üzerinde duran ‘Field Guides the Birds of West Indies’ (Batı Hint Adaları Kuşları Rehberi) adlı kitaba ilişir. Kitabın yazarı Ornitolog (kuş bilimci) James Bond’dur. İşte dünyanın en ünlü casusunun ismi bu kitaptan gelir. Ian Fleming’in malikanesi Goldeneye şu anda otel olarak kullanılıyor. Bu malikanede kalmanın bedeli günlük 10 bin dolar.

AZILI DÜŞMAN BLOFELD

James Bond, neredeyse tüm filmlerinde ‘Special Executive for Counter- Intelligence, Terrorism, Revenge and Extortion’ (karşı casusluk, terörizm, intikam ve infaz örgütü) isminin kısaltılmışı olan SPECTRE ile mücadele eder. SPECTRE’nin lideri de Ernst Stavro Blofeld’dir. Blofeld’i; Donald Pleasence, Telly Savalas, Charles Gray, Max von Sydow ve Christoph Waltz canlandırmıştır. Bond filmlerinde çok fazla kötü karakter vardır ama hiçbiri Bolfeld kadar acımasız değildir.

UNUTULMAZ SAHNELER

Bond filmleri, kadınlarıyla da meşhurdur. İlk film ‘Dr. No’nun yıldızı Ursula Andress’ten son film ‘No Time To Die’daki Lea Seydoux’ya kadar çok sayıda kadın aktris, Bond filmleriyle ünlerine ün kattı. Bond kadınlarının oynadığı iki sahne, iki ayrı filmde tekrarlanarak unutulmazlar arasına katıldı. Dr. No filminde Ursula Andress’in bikiniyle denizden çıktığı sahne, 40 yıl sonra Die Another Day filminde Halle Berry tarafından tekrarlandı. ‘Goldfinger’da bir kadının altına bulanarak öldürülmesi sahnesi de 44 yıl sonra ‘Quantum of Solace’de petrole bulanarak öldürülen kadın ile yeniden canlandırıldı.

ÖLÜMSÜZ OTOMOBİLLER

İlk James Bond filmi çekildiğinde yapımcılar bir tek sponsor bile bulamamış, Sean Connery, kendi Rolex saatini kullanmıştı. Daha sonra birçok firma Bond filmlerine sponsor olmak için yarışa girdi. Bond’un filmlerde kullandığı otomobiller de çok konuşuldu.

Sadece Bond filminde kullanılsın diye Toyota ve Aston Martin özel araçlar üretti. BMW, Lotus ve Citroen de filmde otomobilleriyle yer aldı. Ama kuşkusuz bu otomobillerin en ölümsüzü ve unutulmayanı Aston Martin DB5. Bond’un sonuncusu da dahil olmak üzere üç filmde kullandığı bu aracın orijinali 2010’da 2.6 milyon pound’a satıldı.

ASLA ASLA DEME

İki korsan Bond filmi çekildi. Bunlardan biri parodi niteliğinde olan ve Bond’u David Niven’ın canlandırdığı 1967 yapımı Casino Royale’dır. Diğeri, 1983 yapımı Never Say Never Again (Asla Asla Deme). Bu film aslında Thunderbold’un yeniden çevrimidir. Sean Connery, 1971’de “Bir daha asla Bond olmam” demiştir. Yapımcılar öyle bir para teklif eder ki, Connery, Bond olmayı kabul eder. Bunun üzerine filme ‘Asla Asla Deme’ adı konur.

ALTI AYRI BOND

1- SEAN CONNERY

25 Ağustos 1930 İskoçya doğumlu. Altı resmi, bir gayri resmi Bond filminde oynadı.

Dr. No 1962 From Russia With Love (Rusya’dan Sevgilerle) 1963

Goldfinger (Altın Parmak) 1964

Thunderball (Yıldırım Harekatı) 1965

You Only Live Twice (İnsan İki Kere Yaşar) 1967

Diamonds Are Forever (Ölümsüz Elmaslar) 1971

Never Say Never Again (Asla Asla Deme) 1983-Gayri resmi

2- GEORGE LAZENBY

5 Eylül 1939 Avustralya doğumlu. 1969’da tek film için Bond olduğunda 30 yaşındadır.

En genç Bond olarak tarihe geçer.

On Her Majesty’s Secret Service (Kraliçe’nin Hizmetinde) 1969

3- ROGER MOORE

14 Ekim 1927’de İngiltere’de doğmuş, 23 Mayıs 2017’de İsviçre’de ölmüştür.

Live and Let Die (Yaşamak İçin Öldür) 1973

The Man with Golden Gun (Altın Tabancalı Adam) 1974

The Spy Who Loved Me (Beni Seven Casus) 1977

Moonraker (Ay Harekatı) 1979

For Your Eyes Only (Yalnız Senin Gözlerin İçin) 1981

Octupussy (Ahtapot) 1983

A View to a Kill (Bir Cinayete Bakış) 1985

4- TIMOTHY DALTON

21 Mart 1946 Galler doğumlu. Bond macerası sadece iki film sürmüştür.

The Living Daylights (Yaşayan Gün Işıkları) 1987

Licence to Kill (Öldürme Yetkisi) 1989

5- PIERCE BROSNAN

16 Mayıs 1953 İrlanda doğumlu. Aksiyon sahnelerindeki başarısıyla dikkat çekti.

Goldeneye (Altın Göz) 1995

Tomorrow Never Dies (Yarın Asla Ölmez) 1997

The World is Not Enough (Dünya Yetmez) 1999

Die Another Day (Başka Gün Öl) 2002

6- DANIEL CRAIG

2 Mart 1968 İngiltere doğumludur. Bond’un ‘süper ajan’dan insani ve zayıf yönleri olan bir kişiliğe dönüşmesi onun filmlerinde olmuştur. Bond’un ilk kez bir kadın tarafından aldatılması da onun oynadığı filmde gerçekleşmiştir. Uğruna ajanlığı bırakmayı kabul ettiği sevgilisi Vesper Lynd tarafından (Casino Royal’de bu karakteri Eva Green canlandırmıştır) aldatılmanın acısını her filmde yaşamıştır.

Casino Royale 2006

Quantum of Solace 2008

Skyfall 2012

Spectre 2015

No Time To Die (Ölmeye Zaman Yok) 2021

M, Q VE MONEYPENNY

Bond filmlerinin değişmez üç karakteri; MI6’nın başkanı M, Bond’un silah tedarikçisi Q ve M’in sekreteri Monypenny’dir. M karakterini Bernard Lee 11 filmde, Robert Brown dört filmde, Judi Dench yedi filmde ve Ralph Finnes iki filmde canlandırdı.

Q karakterini Peter Burton bir filmde, Desmond Llewelyn 18 filmde, John Cleese bir filmde, Ben Wishhaw iki filmde oynadı. Moneypenny’yi de Lois Maxwell 14 filmde, Caroline Bliss iki filmde, Samantha Bond dört filmde, Naomie Harris ise üç filmde canlandırdı.

SEYİRCİ VE GİŞE

24 resmi Bond filmi toplamda 2 milyardan fazla seyirciye ulaştı. Toplam gişe geliri 7.5 milyar dolar. Skyfall ise 1 milyar dolarlık barajı geçen filmler arasında yer aldı. 250 milyon dolara mal olan No Time To Die’ın ise 900 milyon dolar hasılat yapması bekleniyor.