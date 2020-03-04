Dinozorlar döneminden kalma iki hamam böceğinin, mağaraların karanlık ve tuhaf atmosferlerine uyum sağlayan 'troglomorfik' organizmaların en eski örnekleri olduğu belirtildi.

Uzmanlar, mağaralarda, Senozoik çağ öncesinin bu kadar açık fosillerine pek rastlanmadığına işaret ederek 'çok iyi korunmuş' iki hamam böceği türünün, Tebeşir döneminde yaşayan ortak atalarının neslinden geliyor olabileceğini kaydetti.

Keşfin, yer altında yaşayan canlıların erken tarihinin yeniden yazılması anlamına geldiği ifade edildi.