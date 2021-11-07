Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoride yer alan ve dünyada kıtalararası koşulan tek maraton unvanını taşıyan İstanbul Maratonu'nun bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden, Anadolu Yakası'nda başlayan yarış, Sultanahmet Meydanı'nda son buldu. Maratonun ardından düzenlenen ödül törenine; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Erten, Kenya'nın Ankara Büyükelçisi Johnson Mogoa K. Ondieki, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca katıldı.





Maratonu erkeklerde ve kadınlarda birinci sırada tamamlayan atletlere 35'er bin Dolar, ikinciliği elde eden atletlere 20'şer bin Dolar, üçüncüler ise 10'ar bin Dolar ödül verildi. Türk sporcularda birincilere 30 bin TL, ikincilere 15 bin TL, üçüncülere ise 5 bin TL para ödülü takdim edildi.

EKREM İMAMOĞLU: MARATONUMUZU ÖNÜMÜZDEKİ YILDAN İTİBAREN ÇOK DAHA GÜÇLÜ SEVİYELERE KAVUŞTURACAĞIZ

Ödül töreninde açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yarışlar iyi geçti. Türkiye rekorunu duyunca çok mutlu oldum. Kıymetli bir başarı elde ettik. 50 yıla doğru giden bir organizasyon. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir miras bıraktılar. Bu mirası daha da büyüterek yukarılara taşımalıyız. Maratonumuzu önümüzdeki yıldan itibaren çok daha güçlü seviyelere kavuşturacağız" dedi.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da olimpiyat oyunları düzenlemeyi hayal ettiklerini dile getirerek, "Maraton bizi zinde tutuyor. İstanbul, insanların birleştiği yer. İki kıtanın birleştiği yer gibi. Bu kente olimpiyatı istiyoruz. Bu şehir olimpiyatı hak ediyor. 2036'ya hep birlikte hazırlanmalı ve olimpiyatları İstanbul'a kazandırmalıyız. Nice İstanbul Maratonu'nda barış içerisinde koşular diliyorum. Sporcularımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.