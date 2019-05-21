Nadide bir güzelliği kaybettik

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nün İzmir bölgesinde yaptığı çalışma nadide bitkilerimizin tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya çıkardı. Örneğin, Bornova’nın dağlık alanında yetişen ‘Bornova Lalesi’ artık yok.

Adını İzmir’in antik ismi Smyrna’dan alan Salvia Smyrnaea, bitki çayı olarak tüketildiği için kontrolsüz toplanma nedeniyle yakında yok olacak. Bozdağ zirvesinde yetişen bazı süs bitkileri de tükenmek üzere.

Proje kapsamında İzmir'de bulunan endemik, nadir görülen ve tehdit altındaki 188 bitki taksonuna (tür ve tür altı) ait herbaryum (kurutulmuş bitki örneklerinin belli bir sistemle düzenlenerek saklandığı yer) ve 75 tohum materyali toplandı. Bu materyaller, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesinde bulunan Ulusal Tohum Gen Bankası'nda gelecek nesillere aktarılmak üzere, muhafaza altına alındı. Yapılan araştırmada, Türkiye florası için yeni bitki türlerine rastlanırken, kayıp 4 tür de yeniden keşfedildi. Yapılan arazi çalışmaları sonucunda tespit edilen taksonlar Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından belirlenen tehdit kriterlerine göre yeniden sınıflandırıldı. Buna göre daha önce Bornova'nın Atatürk Mahallesi'nin dağlık alanlarında yetiştiği belirlenen Bornova Lalesi'nin doğada tükendiği ortaya çıktı. Yine 6 türün de tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Sadece Afyonkarahisar’ın Kisra Vadisi’nde yetişen ‘Ayı Gülü’ koruma altında. Koparana 60 bin TL ceza kesiliyor.

Eflatun ve mavi renkte çiçek açan soğanlı süs bitkisi Scilla sardensis tükenmek üzere.

Yeni keşfedilen ve İzmir Çanı adı verilen bu güzel bitkiler de hayvanların aşırı otlaması nedeniyle yok oluyor.

DHA