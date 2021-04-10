Nadide Sultan koronavirüse yakalandı
Şarkıcı Nadide Sultan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı. Şarkıcı sosyal medya sayfasından sağlık durumuyla alakalı takipçilerine bilgi verdi.
10 Nisan 2021, Cumartesi 17:31 Son Güncelleme:
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44 yaşındaki şarkıcı Nadide Sultan, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sultan, ailesine de koronavirüs teşhisi konulduğunu söyledi. Sultan, "Kendimi biraz halsiz hissediyorum. Ailece atlattık sayılır. İlginize alakanıza çok teşekkürler. Tüm hastalara şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.