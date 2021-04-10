44 yaşındaki şarkıcı Nadide Sultan, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sultan, ailesine de koronavirüs teşhisi konulduğunu söyledi. Sultan, "Kendimi biraz halsiz hissediyorum. Ailece atlattık sayılır. İlginize alakanıza çok teşekkürler. Tüm hastalara şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.