Yalova Altınova Hersek Lagünü’nde kuş türü sayısı 231’e çıktı. Lagünde yeni tespit edilen kuş türü, korunma durumu soyu azalan kategorisinde yer alıyor. Hersek Lagünü’nün tespit edilen yeni türlerle değerinin her geçen gün arttığını İHA'ya söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, “Marmara Bölgesi’nin kuş çeşitliliği açısından en önemli sulak alanlarının başında gelen Hersek Lagünü, küresel açıdan Afrika-Avrupa Kuş Göç Yolu üzerinde olması nedeniyle de popülasyon artışına değer katıyor” dedi.

Tür sayısı 231'e çıkmış oldu

Hersek Lagünü’nde nadir bir kuş türünün daha kayıt altına alındığını açıklayan Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise, “Türkiye'de nadir kış ziyaretçisi kızılgerdanlı dalgıç 'Gavia stellata' kasım ayının son günlerinde lagünün hemen deniz tarafında gözlenerek kayıtlara geçirilmiştir. Dalgıç kuşları familyasından olan kızılgerdanlı dalgıç küçük narin yapısı ve yukarı kıvrık gagasıyla diğerlerinden kolayca ayrılır. Korunma durumu, 'soyu azalan' kategorisinde yer alan bu nadir su kuşunun Hersek Lagünü listesinde yer almasıyla tür sayısı 231'e çıkmış oldu” dedi.

Kızılgerdanlı Dalgıç

Kızıl gerdanlı dalgıç, dalgıçkuşugiller familyasına ait bir kuş türü. 55–67 cm büyüklüğünde, 91–110 cm kanat açıklığına sahip. Yaklaşık 1.2 kg ağırlığındadırlar. Üreme dönemi erişkinlerinin, gri bir başı, kalın boyun, kırmızı boğazı, beyaz alt parçaları ve koyu bir örtüsü var.

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15.12.2020 10: