Doğa Nadir görülen kara leylekler Sivas'ta görüntülendi

Nadir görülen kara leylekler Sivas'ta görüntülendi

Doğa

Nadir görülen kara leylekler Sivas'ta görüntülendi

Türkiye'de nadir görülen kuş türleri arasında yer alan kara leyleklerden ikisi Sivas'ta görüntülendi.

04 Ağustos 2021, Çarşamba 14:16 Son Güncelleme:
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Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Yıldız beldesindeki Değirmenaltı Şelalesi'ni çevreleyen kayalık alandaki yuvalarında görüntülenen iki kara leylek yavrusu, güzel görüntü oluşturdu. AA muhabirinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Sivas İl Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, Türkiye'de popülasyonu az olduğu bilinen kara leylekler, beyaz leyleklerin aksine yerleşim yerlerinden uzak, bozulmamış ormanlık ve yarı bataklık alanlar ile tatlı su kaynaklarına yakın yamaç ve vadilerde yuvalarını yapıyor.

Kafkaslar, Karpatlar ve İspanya'da popülasyonu daha fazla olan kara leylekler, insanlardan izole yerler seçmesiyle diğer leylek türünden ayrılıyor.

AA

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