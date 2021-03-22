Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı film TRT 1 ekranlarında ilk kez yayınlandı. Film sonrası Naim Süleymanoğlu'nun hayatı merak konusu oluyor.

İşte Naim Süleymanoğlu'nun hayatı ve filmi hakkında merak edilenler..

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Süleymanoğlu, 23 Ocak 1967'de Bulgaristan'da dünyaya geldi. Haltere 1977'de başlayan sporcu,15 yaşında Brezilya'da düzenlenen dünya gençler halter şampiyonasında 52 kiloda iki altın madalya alarak şampiyon oldu. 16 yaşında rekor kırarak yine şampiyonluk elde etti. Böylece halter tarihinde en genç dünya rekortmeni unvanını aldı. 1983 yılında Viyana'da yapılan turnuvada, 56 kiloda dünya rekorlarını sırası ile koparmada 130.5, silkmede 165 ve toplamda da 295 kilo olarak kırdı. sonrasında kendi rekorunu kırdı ve 1986 yılında dünya şampiyonasına 60 kilo kategorisinden katıldı ve toplamdaki rekorunu 335 kiloya çıkararak dünya şampiyonu oldu. 1988 Seul Olimpiyatları'nda ise yine 60 kilo kategorisinde rekorlar kırdı. Naim Süleymanoğlu'nun Seul'daki başarısı ile Türkiye'ye olimpiyatlarda güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

Türkiye'nin yetiştirdiği dünyaca ünlü efsane sporcu Naim Süleymanoğlu, 2017 yılında henüz 50 yaşındayken aramızdan ayrılmıştı.

Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye geliş hikayesi

1984 yılında Olimpiyatlar için geri sayım başlamıstı. 17 yaşında olmasına rağmen Naim Süleymanoğlu 20-24 yaşındaki takım arkadaşlarıyla hergün 10-12 saat çalışarak 100 ton’dan fazla ağırlık kaldırıyordu. Hergün sabah 8'de başlayıp gece yarısı 24'te biten antremanlardan yorgunluktan adım atacak hali kalmıyor ve antranörlerin yardımıyla otele dönüyordu. 1983-1986 arasında gençlerde 13, büyüklerde 50 olmak üzere tam atmış üç rekor kırarken, yine bu dönemde Dünya ve Avrupa şampiyonalarında 52,56,60 kilolarda şampiyonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 1986'da dünyada yılın haltercisi seçildi.

1986 yılında Naim Süleymanoğlu özlemini duyduğu özgürlüğüne kavuşmak için ilk adımını attı ve Türkiye’nin Melbourn’de bulunan Türk büyük Elçiliğine sığınma talebinde bulundu. Elçilik yarına kadar bekleyip Ankara’dan gelecek haberden sonra bilgi verileceğini söylediler. Ertesi gün beklenen haber geldi ve Naim Süleymanoğlu’nun başvurusu kabul edildi

1986 yılında Cumartesi günü saat 01.30'da Başbakan Merhum Turgut Özal’ın göndermiş olduğu özel uçakla Londra Havalimanına indi.Uçakta Başbakanın danışmanlarından Can Pulak ve Selim Eğeli ile tanışmış Londra’dan saat 07.30'da hareket ederek özel uçak 10.30 civarında Atatürk Havalimanına inmesi beklenirken Mürted Askeri Havalimanına indi ve burada Üs Komutanı tarafından karşılandı.Burada plakasız bir araçla sıkı koruma altında TBMM götürüldü.O sırada Başbakan Turgut Özal Bakanlar Kurulu toplantısında idi.Naim salona girdiğinde Bakan ve Basın mensupları onu ayakta alkışladılar.

Naim Süleymanoğlu Türkiye’ye iltica edince IWF yönetmenliğinin 16. maddesine göre "göç eden halterciler bir yıl süre ile Uluslararası müsabakalara katılamıyor" açıklamasında bulundu.Naim Türkiye’ye iltica edeli bir yıl olmus IWF yönetmenliğinin 16. maddesine göre Avrupa ve Dünya Şampiyonalarına katılma hakkına sahip oldu. Türk vatandaşı olarak 1987 Aralık ayında Antalya’daki Uluslar arası halter turnuvası oldu.60kg sikletinde 150+188=337,5kg elde ederek 3 Dünya Rekoru kırarak ayakta alkışlanmıştı.1988 yılında Seul’de yapılacak olan Olimpiyatlara katılmak istiyordu.

1988'de Avrupa Halter Şampiyonası'na Türkiye adına katıldı ve üç altın madalya kazandı. Bunun yanında 60 kg'de koparmada 150 kg kaldırarak dünya rekoru kırdı.

1988 Seul Olimpiyatları'na Türkiye adına katılabilmesi için Türk hükümetince Bulgaristan'a 1 milyon dolar ödenerek gerekli izin alındı. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 9 dünya 6 olimpiyat rekoru kırarak muhteşem bir zafer elde etti ve böylece Türkiye olimpiyatlar tarihinde güreş dışında ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda rakiplerine ezici üstünlük sağlayarak altın madalyayı yine ülkemize kazandıran Naim, aynı yıl Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından “Dünyanın En İyi Sporcusu seçildi.

1993 yılında Melbourne’de düzenlenen Dünya Şampiyonasında ise 3 altın madalya kazandı ve iki de dünya rekoru kırmayı başardı.

1994 yılında İstanbul’da yapılan şampiyonada ilk defa Türk seyircisi ile buluştu. Süleymanoğlu bu şampiyonada sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırmayı başardı ve bu başarı sayesinde 3 altın madalya kazandı.

Toplam 46 kere dünya rekoru kıran Naim Süleymanoğlu, kazandığı başarılarla Halter dünyasının efsaneleri arasına adını yazdırdı.

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