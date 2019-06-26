Naim Süleymanoğlu’nu canlandıran Hayat Van Eck kimdir?

“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin başrol oyuncusu Hayat Van Eck internette merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki, Hayat Van Eck kimdir? İşte Hayat Van Eck’in biyografisi…

HAYAT VAN ECK KİMDİR?

Hayat Van Eck, 2000 yılında doğdu. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da doğan ve 6 yaşına kadar burada yaşayan Hayat Van Eck, daha sonra ailesiyle birlikte İzmir'e yerleşti. Babası Hollandalı, annesi Türk olan Hayat Van Eck, 2 yıl önce, Adana Altın Koza Film Festivali'nden 'Umut Veren Genç Oyuncu' ödülünü de kazandı.