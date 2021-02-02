Türkiye Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor

Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor

Türkiye

Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor

Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli personel almak için ilan açtı. İlana göre 40 sözleşmeli personel alınacak. İşte alım şartları ve başvuru detayları.

02 Şubat 2021, Salı 14:40 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alacak. Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacak.

Personel alımına ilişkin esaslar, başvuruda istenilen belgeler, aranan özel-genel şartlar ve diğer ayrıntılar ilan sayfasında verildi.

İlan sayfasına gitmek için tıklayın.


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