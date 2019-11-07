Rusya Devlet Başkanı Putin’in onayı ile yürütülen kazılar, tarihe ışık tuttu.

Fransa’nın bozguna uğradığı tarihi Valutino savaşında, Fransız ordusu komutanı Gudin hayatını kaybetmişti.

Rusya’nın Smolensk kentinde dans pisti olan alandaki kazıda tek bacaklı iskelet bulundu.

İskeletin, 1812’de ünlü İmparator Napolyon Bonapart liderliğindeki Fransa’nın Rusya’yı işgali sırasında çıkan savaştan kalma olduğu belirlendi.

(AFP)

İnceleme için Fransa’ya gönderilen iskelet, Napolyon’un sağ kolu Orgeneral Charles Etienne Gudin’e ait çıktı.

Orgeneral Charles Etienne Gudin

Napolyon, ölümü sonrası ağlamıştı

Gudin’in savaş alanında top mermisiyle yaralandığı, kangren olan sol bacağının kesildiği biliniyordu.

Bacağı kesildikten 3 gün sonra Rus topraklarında ölmüştü.

Napolyon’un, çocukluk arkadaşı da olan Gudin’in ölümü sonrasında ağladığı kayıtlara girmişti.

(AFP)

Fransız tarihinde ‘kahraman’ olarak yer alan Gudin’in Versay Sarayı’nda büstü var.





Çar'ın içkileri 102 yıl sonra çıkarıldı

İsveç’den bir gemi ile 900 şişe içki, Çarlık Rusyası’nın son hükümdarı İkinci Nikolay’a (1868-1918) ulaştırılmak üzere gönderilmişti.

Gemide, 50 kasa Fransız konyağı ve 15 kasa likörden oluşan dönemin en değerli içkileri vardı.

Birinci Dünya Savaşı sürüyordu.

Gemi, bir Alman denizaltısı tarafından Baltık Denizi’nde batırılmıştı.

O geminin enkazından Çar’ın içkileri tam 102 yıl sonra su yüzüne çıkarıldı.

İçindeki içkilerin bozulmadığı düşünülen şişelere paha biçilemiyor.

(İkinci Nikolay)

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