Hem tatlılar da hem tuzlular da tüketme imkanı sunun nar dünyanın en lezzetli soslarından biri olan nar ekşisi olarak ta karşımıza çıkıyor. Evde yapılması mümkün olan nar ekşisi biraz uğraştırıcı olsa da oldukça kolay ve sonunda buna değindiğini göreceğiniz bir tat elde etmenizi sağlayacak. Nar ekşisi nasıl yapılır merak edenler detaylar haberimizde.

Nar ekşisi nasıl yapılır?

Malzemeler

5 kilo nar

Yapılışı

Narları güzelce yıkıyoruz ve ortadan ikiye bölüyoruz. Dikkatli bir şeklide narların suyunu sıkmamız gerekiyor. Bunun için meyve suyu sıkacağı veya narenciye sıkacağı kullanabilirsiniz. Farklı bir yöntem olarak ta narları ayıklayıp robottan geçirip tülbent yardımıyla sürdürebilirsiniz. En pürüzsüz yöntem narenciye sıkacağıyla sıkılarak elde edilendir. Sıkılan nar sularını bir tülbent yardımıyla süzerek tencereye aktarın. Daha sonra tencereyi ateşe alın ve en kısık ta ocağı yakın. Nar suyu kaynadıkça üzerinde tortular birikecektir. Tortuları kaşık yardımıyla sürekli alın. Nar suyu kaynadıkça katılaşacaktır. Burada olay tamamiyle sizin damak zevkinize bağlı. Sıvı istiyorsanız kaynatma işlemini bitirebilirsiniz. Yoğun bir kıvam elde etmek isteyenler için daha da kaynaması gerekmektedir. Yoğunlaşan nar ekşisini ocaktan alın ve karıştırarak ılıklaştırın. Ilıklaşan nar ekşisini cam şişelere veya kavanozlara aktarın. Hava almayacak şekilde ağzını kapatın. Ilık ve serin bir yerde muhafaza edin. Nar ekşiniz ev yapımı olduğu için dışarıdan alınan nar ekşisi gibi koyu renkte olmayacaktır.

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