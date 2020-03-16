Uluslararası medya kuruluşu SPI International bünyesinde yer alan önde gelen film ve dizi kanalı FilmBox, sürükleyici öyküsü ve etkileyici sahneleriyle son zamanların en başarılı dizileri arasında gösterilen NARCOS'un üçüncü sezonunu, ilk iki sezonun hemen ardından Türk TV izleyicilerine sunuyor.

TV’de ilk kez FilmBox kanallarında yayınlanan NARCOS, devletlere kafa tutacak kadar güçlenen uyuşturucu baronlarını ve onlara karşı verilen kanun mücadelesini konu ediyor.

NARCOS’un ikinci sezonu, DEA Ajanları Steve Murphy ve Javier Pena’nın, Kolombiya güvenlik güçleri ile birlikte, Pablo Escobar’ı etkisiz hale getirmeleriyle sona ermişti. Sevilen karakter Javier Pena, üçüncü sezonda da bizlerle olacak.

Pena yeni sezonda, Escobar ile yollarını ayırdıktan sonra, Kolombiya’nın Cali kentinde kendi kartellerini kuran Gilberto ve Miguel Orejuela kardeşlerle, iş ortakları José Santacruz’un peşine düşecek. Medellin Karteli’nden sonra, Cali Karteli’nin de gerçek olaylara dayanan öyküsünü, güçlü bir kurguyla harmanlayan NARCOS’un sürükleyicilik ve heyecan dozu, her bölümde yukarı taşınmaya devam edecek.

Üçüncü sezonun, 17 Mart Salı akşamı ekrana gelecek ilk bölümünde, evine dönmüş olan Javier Pena’nın, aslen Cali Karteli’nin peşinde görevine devam edeceğini öğreneceğiz. Bu arada Cali Karteli’nin patronu Gilberto Rodríguez Orejuela, diğer liderlerle yaptığı bir toplantıda, herkesi şaşırtan bir açıklama yapacak ve kartelin 6 ay içerisinde uyuşturucu kaçakçılığını tamamen bırakıp, yasal işlere yöneleceğini söyleyecek. Bu bölümün adı, “Elebaşı Stratejisi (The Kingpin Strategy)”.

19 Mart Perşembe akşamı ekranlarda olacak ikinci bölümün adı “Cali Karteli (The Cali KGB)” ise adını, kartelin gizli kapaklı iş yapış yönetiminden alıyor. Bu bölümde Cali Karteli’nin, ülke hükümeti ile yapmış olduğu anlaşma tehlikeye giriyor. Bu arada yeni ortakları Ajan Chris Feistl ve Ajan Daniel Van Ness ile birlikte çalışan Pena’nın, bir muhbiri ile arası bozuluyor.

Dizinin NARCOS adıyla bilinen ilk üç sezonu ile NARCOS: MEXICO isimli dördüncü sezonu, televizyonlara FilmBox farkıyla gelecek. SPI International, NARCOS'u Türkiye'nin yanı sıra Polonya, Benelüks ülkeleri ve Orta Doğu'yu kapsayan geniş bir coğrafyada da TV izleyicisine sunuyor.

NARCOS, seçkin TV platformları TV+ Kanal 20, KabloTV Kanal 336, D-Smart Kanal 19 ve Vodafone TV üzerinde yer alan FilmBox kanallarında, her hafta iki bölümle yayında yer alıyor. Dizinin yeni bölümleri, her Salı ve Perşembe, saat 21:30'da ekranlara geliyor. Cumartesi ve Pazar akşamları ise, kaçıranlar için iki bölüm üst üste tekrar yayınları gerçekleşiyor. Tüm bölümler yayın sonrasında ayrıca, FilmBox Live websitesi ve uygulaması üzerinden de izlenebiliyor.

NARCOS’un üçünü sezonunun ilk bölümü 17 Mart Şubat Salı, ikinci bölümü ise 19 Mart Perşembe günü TV’lerde FilmBox ekranlarında olacak.

SPI International, seçkin TV platformları TV+, KabloTV, D-Smart ve Vodafone TV üzerinden televizyon izleyicilerine FilmBox'un yanı sıra Türkiye’de yayın yapan diğer kanallarıyla da kaliteli yapımlar sunuyor. SPI International bünyesinde, ülkemizin yanı sıra 25 ülkede 30 milyon kişiden oluşan geniş bir abone kitlesine kitlesine ulaşan FilmBox, Narcos gibi popüler TV dizileri, gişe rekorları kıran Hollywood filmleri, yılların eskitemediği klasikler ve gibi farklı türlerde içerik sunuyor. SPI International kanalları arasında, dövüş sporu kanalı FightBox, adrenalin sporu yarışmalarını ekrana taşıyan Fast&FunBox, ödüllü belgeseller sunan DocuBox, dünyanın ilk HD moda kanalı olan FashionBox yer alıyor.



