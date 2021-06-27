Nargile kafeler açıldı mı? Nargile kafeler ne zaman açılacak?

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 1 Temmuz 2021 tarihinde kalkacak kısıtlamalar ile ilgili genelgeyi yayımladı. 1 Temmuz 2021 tarihinde sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamalarının sona ereceği bildirilen genelgede nargile kafeler ile ilgili de karar alındı. Peki, Nargile kafeler açıldı mı? Nargile yasağı devam ediyor mu? Nargile kafeler ne zaman açılacak? gibi soruları merak ediyor.

NARGİLE KAFELER AÇILDI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın 1 Temmuz genelgesine göre; faaliyet konusu "nargile salonu/kafesi" olan iş yerlerinin faaliyetlerine verilen ara yeni karar alınıncaya kadar devam edecek, hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak.



