



Yediğimiz ve içtiğimiz besinlere dikkat ederek vücudun gerekli olan vitamin ihtiyacını karşılayabiliriz. Ülkemiz vitaminli meyveler konusunda oldukça zengin. Nar da bu meyvelerden bir tanesi. Narı suyunu sıkarak tükete bilir, taneleriyle yiyebilir veya tatlıların içerisinde kullana biliriz.

Nar nedir?

Nar, kınagiller familyasından içinde küçük çekirdekleri ve meyve gövdesini oluşturan yüzlerce tanecikten oluşmuş, hafif ekşi ve bazen tatlı tadı olan, ılıman iklimlerde yetişen, bir meyve türü.

Narın faydaları nelerdir?

Nar, içeriğindeki yüksek oranda lif, protein, C, K, E vitaminleri, çinko, fosfor, magnezyum ve demir bileşenleri sayesinde son derece besleyici ve tedavi edici özelliklere sahip bir meyvedir. Ancak içerdiği şeker konusunda dikkatli olmak gerekebilir.

Nar kanserle mücadelelerde oldukça etken bir meyvedir. Kanser hücresi üzerinde anti-tümör etkisi bulunmaktadır. Kanserle mücadelede tedavi desteği sağlarken kansere karşı korumada oldukça etkendir.

Hazımsızlık ve sindirim yavaşlığı sebebiyle oluşan mide ağrılarında tedavi yöntemidir.

Belirli ölçülerde düzenli olarak tüketilen nar kalp dostudur.

Diş dostu olan nar çürüklere karşı koyar ve yeni çürük oluşumunu engeller.

Hamile bireylerin düzenli olarak belirli ölçülerde nar tüketmesi plasentanın zarar görme riskini azaltır. Folik asit konusunda oldukça zengin olan nar vücudu güçlendirir ve doğum kusurlarını önlemeye yardımcı olur. Riskli gebelikte düzenli tüketildiğinde sağlıklı bir bebeğe sahip olma olasılığını arttırır. Anne sütünün artmasında yardımcı olur. Kısırlık tedavisi gören kadınlarda da destekleyici tedavi olarak yardımda bulunur.

Eklem romatizması yaşayan bireylerde nar destekleyici bir tedavidir. Nar, içeriğinde bulunan iltihap karşıtı flavonoller sayesinde ve bir antioksidan kaynağı olduğu için doğal eklem romatizması tedavisinde başı çeker.

Diyabetik hastalarda, nar suyu içmek çeşitli koroner hastalıkların riskini azaltabilir.

Hücre yapısını bozan serbest radikallere karşı etkili koruma sağlar. Nar suyu antioksidan etkisiyle de beyin hücrelerini korur.

Anemiye bağlı adet düzensizliğinde nar suyu tüketmek oldukça çözümsel bir tedavi olacaktır.

Cilt kırışıklıklarında ve sarkıklıklar da düzenli nar suyu tüketimi belirli bir süre sonra problemin giderilmesine yardımcı olacaktır.

Alzheimer hastalığının başlangıcı da yada ilerlemesini geciktirmek amacıyla tüketildiğinde araştırmalara göre işe yaradığı görülmüştür.

Vücudumuzda oluşan yaralara nar iyi gelir. Özellikle iltihap oluşumunu en aza indirir.

İskelet sistemine dair en çok karşılaştığımız sorunlar kemik erimesi ve kıkırdak sorunlarıdır. Nar içeriğindeki enzimler ile bu sorunlara deva oluyor. Düzenli tüketilen nar ve nar suyu, osteoartiti önler kıkırdak bozulmasının engeller.

Grip, nezle gibi hastalıklardan korunmak için yüksek C vitamini içeriği ile nar tüketimi çok faydalıdır. Anti-inflamatuar özelliği ve C vitamini içeriği ile günlük olarak tüketilen nar ve nar suyu, vücudun direncini artırarak bu hastalıklardan sizi koruyacaktır.

Yapılan araştırmalara göre kanın pıhtılaşmasını düzene soktuğunu ortaya çıkarmıştır. Aynı zamanda kan hücrelerinin yenilenmesini de sağlar.

Cinsel aktivite artışı sağlayan nar testesteron düzeyini önemli ölçüde artırdığı biliniyor.

Nar suyu idrar söktürücü etkisiyle toksin atımını sağlar.

Narın zararları nelerdir?

Nar yüksek oranda şeker içerdiği için diyabet ve obezite olan bireylerin ölçülü tüketmesi gerekir.

Ölçüsüz nar tüketimi gaz problemi yaratabilir. Hatta şişkinliğe bile neden olabilir.

Kolestrol ve yüksek tansiyon ilaçlarından bazıları ile nar ve nar suyu tüketilmemelidir.

Ölçüsüz nar tüketimi hamile kadınlarda uterus kasılmasına sebep olabilir.

Nar ile yapabileceğiniz lezzetler

Narlı muhallebi tarifi

Muhallebisi için:

5 su bardağı soğuk süt

3 yemek kaşığı buğday nişastası

2 yemek kaşığı pirinç unu

1 gram damla sakızı (1 küçük parça)

Narlı katı için:

1 adet orta boy nar

1,5 su bardağı nar suyu

2 su bardağı su

2 yemek kaşığı buğday nişastası

3 yemek kaşığı pudra şekeri

Yapılışı:

- Bol suda yıkadığınız narı ortadan ikiye kesip, bir kaşık yardımıyla kabuk kısmına vurarak tanelerini çıkartın. Beyaz kısımlarını tek tek ayıkladığınız nar tanelerini ayrı bir kaba alın.

- Tatlının narlı katı için; nar suyu, su, buğday nişastası ve pudra şekerini küçük bir sos tenceresine alın. Bir çırpıcı yardımıyla karıştırdığınız sosu, nar renginde şeffaf bir kıvam alana kadar pişirin.

- Kıvam alan meyve peltesine nar tanelerini katıp, hızlıca karıştırdıktan sonra ocaktan alın. Servis kaselerinin tabanını bir parmak kalınlığında hazırladığınız narlı sos ile doldurun ve soğuması için buzdolabına kaldırın.

- Tatlının muhallebisi için; soğuk süt, buğday nişastası, pirinç unu ve damla sakızını derin bir tencereye aktarın.

- Bir çırpıcı yardımıyla pürüzsüz bir hal alana kadar karıştırdığınız muhallebi harcını, kısık ateşte kıvam alana kadar pişirin.

- Bir kısmını narlı meyve peltesi ile doldurduğunuz servis kaselerini buzdolabından çıkartın. Üst kısımlarında küçük bir pay bırakacak şekilde hazırladığınız muhallebi ile doldurun.

- Son dokunuşu üzerlerine kalan narlı meyve peltesini doldurarak yapın. Buzdolabında soğutup, kıvam aldıktan sonra servis edin. Sevdiklerinizle paylaşın.

İpucu:

Tarifinde yağ bulunmayan muhallebiyi, servis kaplarına yapışmaması için; su ile duruladığınız ve fazla suyunu süzdürdüğünüz servis kaselerine paylaştırın.Koyu bir kıvam alan muhallebiyi sürekli karıştırarak pişirin, tamamen pürüzsüz bir kıvam elde etmek için ocaktan aldıktan sonra bir mikser ya da çırpıcı yardımıyla karıştırın. Tatlıyı, büyük bir kek kalıbında hazırlayabilir, buzdolabında dondurduktan sonra dilimleyerek servis edebilirsiniz.

Narlı kinoa salatası tarifi

Malzemeler:

130 gram kinoa

1 demet maydanoz

1 adet domates

1 adet salatalık

Sosu için:

3 yemek kaşığı zeytin yağı

1 tatlı kaşığı nar ekşisi

1/2 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

- Kinoayı bol suda yıkayın, fazla suyunu süzdürün.

- Ölçülü su ve tuzu orta boy bir tencereye alın. Tencereye aldığınız kinoayı, bir taşım kaynattıktan sonra altını kısıp tencerenin kapağını kapatın ve suyunu çekene kadar pişmeye bırakın. 5-10 dakika kadar demlendirin.

- Doğranmış maydanoz, domates ve salatalığı bir kasede karıştırın. Demleyip dinlendirdiğiniz kinoayı bu karışıma ekleyin.

- Sos karışımı için gerekli tüm malzemeleri karıştırın.

- Zeytinyağlı sos karışımını hazırladığınız kinoalı karışıma katıp iyice karıştırın.

- Bekletmeden servis edin. Afiyetler olsun!

İpucu:

Kinoayı haşlayacağınız su, 1 ölçüye 1,5 ölçü ağırlığında olmalıdır. 130 gram kinoa için 195-200 ml. su kullanabilirsiniz. Yeşillik olarak, maydanoza ilave olarak dereotu veya biraz kereviz yaprağı da kullanabilirsiniz. Rokfor yerine keçi peyniri ya da eski kaşar gibi yoğun tatlı bir peynir kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Narlı Panna Cotta Tarifi

Malzemeler:

1,5 su bardağı krema

1/2 su bardağı süt

4 yemek kaşığı şeker

1/2 adet çubuk vanilya

2 yaprak jelatin

1 adet nar

1 yemek kaşığı şeker

Yapılışı:

- Jelatin yapraklarını soğuk suda bekletin.

- Vanilyayı ortadan ikiye bölün ve bıçağın tersiyle tüm taneleri sıyırın.

- Krema, süt ve şekeri bir sos tenceresine alın. Vanilya tanelerini süt ve kremayla karıştırın.

- Ocakta hafif kaynatın.

- Jelatinin suyunu sadece 1 tatlı kaşığı kalacak şekilde süzün.

- 1 tatlı kaşığı suyla hafif ısıtın ve jelatini eritin.

- Erimiş jelatini ocakta bir taşım kaynayan krema ve sütlü karışıma yedirin.

- Kalıplara doldurun ve oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabında 7-8 saat dinlendirin.

- Narı ortadan ikiye kesin ve ayıklayın.

- Fazla suyunu süzün ve şekerle hafifçe çektirerek pişirin.

- Dinlenen panna cotta kaplarını sıcak suya batırıp kolayca çıkması için servis yapacağınız tabağa ters çevirin.

- Hazırladığınız nar sosla süsleyerek servis edin. İşte bu kadar, afiyetler olsun!

İpucu:

Jelatini aktif etmek için önce soğuk suda bekletmelisiniz. Dilerseniz bir top dondurmayla servis edebilirsiniz.

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