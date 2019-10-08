Narın faydaları ve zararları? Narın nelere faydası var?

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Nar, dünyadaki en sağlıklı meyvelerden biridir. Narın vücudunuz için inanılmaz faydaları vardır. İlahi bir meyve olarak adlandırılır, çünkü teolojik kitaplarda en çok bahsedilen meyvedir. Narın antioksidan, antiviral ve anti-tümör özelliklerine sahip olduğu ve özellikle A vitamini, C vitamini ve E vitamini ile folik asidin iyi bir vitamin kaynağı olduğu söylenmektedir. Bu muhteşem meyve hem şarap hem de yeşil çaydan üç kat daha fazla antioksidandan içermektedir. Nar tüketimi aynı zamanda her türlü hastalık riskini de azaltır. Narın faydaları hakkında bilgi sahibi değilseniz sizler için araştırıp bir araya getirmiş olduğumuz narın faydalarına göz atabilirsiniz.

Bir meyve olarak sınıflandırılan nar meyvesinin çapı yaklaşık 5-12 cm'dir (Kırmızı, yuvarlak ve çiçek şeklinde gövdeli kırmızı bir elmaya benzer. Narın faydaları hakkında yapılan araştırmalarda, vücudunuz için çeşitli yararları olabileceğini ve muhtemelen çeşitli hastalıklar riskinizi düşürdüğünü göstermiştir.

Narın derisi kalın ve yenmez ancak içinde yüzlerce yenilebilir tohum vardır. Her bir tohum, ark olarak bilinen kırmızı, sulu ve tatlı bir tohum kaplaması ile çevrilidir. Narın tohum dediğimiz çekirdekleri yenebilir kısımlarıdır.

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Narın besin değer tablosu

• Tohumlar meyvenin yenilebilir kısımlarıdır. Narlar etkileyici bir besin profiline sahiptir.

• Lif : 7 gram

• Protein: 3 gram

• C Vitamini: % 30

• K Vitamini: % 36

• Folat: RDI'nın % 16

• Potasyum: % 12

• Nar taneleri ayrıca çok tatlıdır, bir bardak 24 gram şeker ve 144 kalori içerir.

• Bununla birlikte, narlar, bazıları güçlü tıbbi özelliklere sahip, güçlü bitki bileşikleri servetlerinde gerçekten parlamaktadır.

Narın faydaları, nar nelere faydası var?

Antioksidan zenginidir

Nar taneleri canlı kırmızı tonlarını polifenollerden alır. Bu elementler güçlü antioksidanlardır.

Nar suyu, diğer meyve sularına oranla daha yüksek seviyede antioksidan içerir. Ayrıca kırmızı şarap ve yeşil çaydan üç kat daha fazla antioksidan vardır. Nar suyunda bulunan antioksidanlar serbest radikallerin giderilmesine, hücrelerin zarar görmemesine ve iltihaplanmanın azaltılmasına yardımcı olabilir.

C vitamini kaynağı

Bir bardak nar suyu günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 40’nı karşılamaktadır.

Kanseri önler

Yapılan araştırmalar sonucunda nar suyunun prostat kanserini önlediği ortaya çıkmıştır. Çeşitli meyve suyu üzerinde yapılan araştırmalarda nar suyunun prostat kanserinde en etkili içecek olduğu ortaya çıktı.

Nar suyunu diyetinizden eksik etmeyin.N ar suyu hakkında şimdiye kadar yapılan araştırmalar sonucunda cesaret verici sonuçlar meydana gelmiştir.

Hafızayı korur

Meyve suyundaki antioksidanların ve yüksek konsantrasyonlarının Alzheimer hastalığının ilerlemesini durdurduğu ve hafızayı koruduğuna inanılıyor.

Sindirim hastalıklarının gelişmesine engel olur

Nar suyu, bağırsaktaki iltihaplanmayı azaltır . Crohn hastalığı , ülseratif kolit ve diğer inflamatuar barsak hastalıkları olan kişiler için faydalı olabilir

Nar suyunun ishale yardım edip etmeyeceği konusunda çelişkili inançlar ve araştırmalar olsa da, çoğu doktor kendinizi daha iyi hissedene ve semptomlarınız düzelene kadar kaçınmanız gerekip gerekmediğini önerecektir.

Vücuttaki iltihaplanmayı azaltır

Nar , yüksek konsantrasyondaki antioksidanları nedeniyle güçlü bir antienflamatuardır. Vücuttaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir ve oksidatif stres ve hasarı önleyebilir .

Kalbi ve damarları korur

Nar en doğal kalp ilacı olarak bilinir. Kalbi korur damarları onarır. Yapılan araştırmalar narın kan akışını iyileştirdiği ve damar tıkanıklığını önlediğini ortaya çıkarmıştır.

Kan basıncını düşürmeye yardımcı olur

Günlük nar suyu içmek de sistolik kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Cinsel performans ve doğurganlık

Nar suyunun antioksidan konsantrasyonu ve oksidatif stresi etkileme yeteneği onu potansiyel bir doğurganlık yardımcısı yapar. Oksidatif stresin, sperm fonksiyon bozukluğuna neden olduğu ve kadınlarda doğurganlığı azalttığı gösterilmiştir .

Meyve suyunun plasentadaki oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olduğu da gösterilmiştir. Ancak araştırmacılar bunun sağlayabileceği kesin yararları henüz bilmiyorlar. Nar suyu içmek , erkek ve kadınlarda cinsel isteği arttırmaya yardımcı olur.

Diyabeti azaltır

Nar, geleneksel olarak Orta Doğu ve Hindistan'da diyabet ilacı olarak kullanıldı . Narın diyabet üzerindeki etkileri hakkında hala pek bir şey bilinmemekle birlikte, insülin direncini azaltmaya ve kan şekeri düşürmeye yardımcı olabildiğini söyleyebiliriz.

Vücudunuza oksijen maskesi gibi davranır

Nar, kanımızdaki oksijen seviyesini pompalamaya yardımcı olur. Narda bulunan antioksidanlar, serbest radikallerle savaşır, kolesterolü düşürür ve kanın pıhtılaşmasını önler. Bütün bunlar nihayetinde kanın serbestçe akmasına ve böylece vücudunuzdaki oksijen seviyesinin artmasına yardımcı olur.

Stresi azaltır

Kraliçe Margaret Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, nar suyunu içen insanlar, stresli durumlarda artmış olan bir stres hormonu olan kortizol seviyelerinin daha düşük olduğunu gösterdi.

Dikkat: Nar suyu kardiyovasküler sağlık için iyidir, ancak nadir durumlarda hastanın ilaçlarıyla reaksiyona girebilir.



