Türkiye Narkotik köpeği 'Galya' 12 kilo uyuşturucu buldu

Narkotik köpeği 'Galya' 12 kilo uyuşturucu buldu

Türkiye

Narkotik köpeği 'Galya' 12 kilo uyuşturucu buldu

Bursa'da narkotik köpeği Galya ormanlık alandaki 12 kilo 300 gram bonzai buldu.

13 Nisan 2021, Salı 12:26 Son Güncelleme:
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen S.K., R.Ç. ve E.Y.'yi takibe aldı. Takibin ardından 3 şüphelinin de içinde bulunduğu otomobil, kontrol noktasında durduruldu. Şüpheliler, gözaltına alınırken, ev ve araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde bulunamadı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, bir şüphelinin Nilüfer ilçesindeki evinin yakınlarında arama başlattı. Narkotik köpeği 'Galya' ile ormanlık alandaki aramada, üzeri çalılarla kapatılmış 12 kilo 300 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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