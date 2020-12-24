Yemek Narlı çikolata tarifi: Narlı çikolata nasıl yapılır?

Narlı çikolata tarifi: Narlı çikolata nasıl yapılır?

Yemek

Narlı çikolata tarifi: Narlı çikolata nasıl yapılır?

Çikolatanın muhteşem tadı narın enfes lezzetiyle birleştiğinde ortaya çıkan narlı çikolata tarifi, evde deneyebileceğiniz en lezzetli tariflerden birisi. Peki narlı çikolata nasıl yapılır? Narlı çikolata yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...

24 Aralık 2020, Perşembe 15:11 Son Güncelleme:
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Kış ayların vazgeçilmez lezzetlerinde birisi olan narlı çikolatayı evde yapmayı denediniz mi? Sevdiklerinize hazırlamak için narlı çikolata tarifi arıyor ya da narlı çikolata nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Narlı çikolata tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...

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Narlı çikolata tarifi

Narlı çikolata malzemeleri

  • 160 gram bitter çikolata
  • Yarım su bardağı mısır gevreği
  • 2 adet nar
  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi

Narlı çikolata yapılışı

Mısır gevreklerini poşete koyup ezerek ufalayın. Bitter çikolatanın üçte birini benmari usulü eritin ve kalan çikolatayı da içine atıp eritmeye devam edin. İçine ayıkladığınız narın kalan yarısını, mısır gevreklerini ve Hindistan cevizini ekleyip karıştırmaya devam edin. Muffin kaplarını streç filmle kaplayıp bu karışımı içine doldurun. Oda sıcaklığına geldikten sonra 20 dakika da buzdolabında bekletin. Donduktan sonra kalan narları üzerine serpin ve servis edin.

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