Narlıdere'ye 1.5 yılda 2 anaokulu
Narlıdere Belediyesi, eğitim öğretim çalışmalarını 1.5 yılda hizmete açılan iki anaokulu ile taçlandırdı.// Posta Gazetesi 25. yılı özel eki
30 Kasım 2020, Pazartesi 07:00 Son Güncelleme:
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Yüz güldürüyor
Okul öncesi eğitime verilen önem, hem çocukların hem de velilerin yüzünü güldürdü. Belediye bünyesinde faliyete giren Nar Çiçekleri Anaokulu’nun ilki, Eylül 2019’da Yaşar Kemal Tesisleri’nde açıldı. 70 öğrenci kapasiteli anaokulu, modern iç donanımı ve kaliteli hizmet anlayışı ile tercih edilen anaokulları arasında yer aldı.
Pandemide devam
Belediye bünyesindeki ikinci anaokulu ise Eylül 2020’de Narlı Mahallesi’nde açıldı. İki kat inşa edilen eğitim yuvası, milli eğitim standartlarına uygun olarak hazırlandı. 3-6 yaş arası 75 öğrenciye hizmet sunan anaokulu, beş sınıfta eğitim vermeye başladı. İçinde uyku odası ve oyun bahçesi de yer aldı. Pandemi sürecinde de sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak eğitim öğretime devam eden anaokulları, velilerden de tam not aldı.
‘Çocuğa yatırım geleceğe yatırım’
Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Anaokulları, çocuklar için en önemli basamak. Keşke ulusal bir politika olsa ve ülke geneline yayılsa. Biz, beş yılda beş anaokulu sözümüzü yerine getirmek için çalışacağız. Çocuklarımıza yapılan her proje, geleceğimizi inşa etmek için yapılan yatırımdır. Narlıderemiz ve İzmirimiz için hayırlı olsun” dedi.