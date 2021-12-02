Bilim & Teknoloji NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

Bilim & Teknoloji

NASA astronotları uzay yürüyüşüne çıktı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı 2 astronot uzay yürüyüşüne çıkarak, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) dışındaki arızalı anteni değiştirdi.

02 Aralık 2021, Perşembe 23:52 Son Güncelleme:
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ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne (NASA) bağlı Thomas Marshburn ve Kayla Barron uzay yürüyüşüne çıktı. Astronotlar, uzay yürüyüşü sırasında Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) dışındaki arızalı olan iletişim antenini yenisiyle değiştirdi, yürüyüş 6 saat 32 dakika sürdü.

Söz konusu uzay yürüyüşü, Marshburn’in 5’inci, Barron’un ise ilk uzay yürüyüşü olurken, bu yıl Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki 13. uzay yürüyüşü olarak kayıtlara geçti.

İHA

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