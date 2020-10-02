Dünya NASA astronotlarına 23 milyon dolarlık tuvalet

NASA astronotlarına 23 milyon dolarlık tuvalet

Dünya

NASA astronotlarına 23 milyon dolarlık tuvalet

NASA astronotlarının, 23 milyon dolar (178 milyon TL) değerindeki tuvaleti gelecekte yapılacak Ay ve Mars görevleri için uygun olup olmadığını test edecek.

02 Ekim 2020, Cuma 21:05 Son Güncelleme:
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Uluslararası Uzay İstasyonu´nda (ISS) görevli NASA astronotlarının, 23 milyon dolar değerindeki tuvaleti, gelecekte yapılacak Ay ve Mars görevleri için uygun olup olmadığını test edeceği belirtildi. Geliştirilen tuvaletlerin, kadın anatomisine daha iyi uyum sağlamak için tasarlandığı ifade edildi. Astronotların geliştirilen tuvaletten memnun kalmaları halinde, 2024 yılında yapılacak Ay görevinde kullanılabileceği bildirildi.

DHA

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